L’exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va aprofitar la seva visita a Manresa, per participar en el cicle Pessics de Saviesa, per apadrina un arbre a l’Anella Verda de Manresa.

D'aquesta forma, la cofundadora de Jutges per a la Democràcia es va sumar al projecte ‘El bosc pensa’, una iniciativa en la qual es convida a diferents personalitats del món del pensament, la literatura, l’art o la ciència a apadrinar un arbre de l’Anella Verda, amb la voluntat simbòlica que el seu coneixement, creativitat i experiència arrelin en la ciutadania en forma de reflexió, diàleg i transformació.

Carmena va ser a Manresa per participar en el cicle Pessics de Saviesa, en una conferència que va omplir l’Espai de la Plana de l’Om.

Amb Carmena, el projecte ja compta amb vuit padrins i padrines.

Hi ha arbres apadrinats, a l’alçada del Pont Nou, per Bernardo Atxaga i Chus Pato, escriptors; Gioconda Belli, poeta i novel·lista; Joan-Carles Mèlich, doctor en filosofia i lletres; Manuel Forcano, poeta i traductor; Marina Garcés, filòsofa, i Santiago Alba Rico, escriptor, filòsof, guionista i traductor.

Tots ells han visitat la ciutat en el marc de cicles i festivals organitzats per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, com el Tocats de Lletra, el Cosmògraf o, ara amb Carmena, el Pessics de Saviesa.

Per identificar l’arbre de cadascú, s’han instal·lat unes estaques de fusta amb una placa per cada personalitat, que detalla breument el nom i el càrrec, i que incorpora un codi QR que permet accedir directament a la biografia de cada padrí, trobar la informació del projecte i recuperar la conferència que ha realitzat a Manresa. Passejar per la natura, pensar i reflexionar.

L’objectiu és que cada arbre es converteixi en un banc de coneixement i en un recipient que té cura dels coneixements i experiències dels seus padrins i padrines.

‘El bosc pensa’ està organitzat per l’Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de Cultura i de Ciutat Verda, des d’on es gestiona l’Anella Verda. Compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes.