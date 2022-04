Càritas Arxiprestal de Manresa aprofitarà el dia de Sant Jordi, demà dissabte, per recollir signatures a la parada que tindrà a la plaça de Sant Domènec per a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promouen diferents entitats socials amb la finalitat que el Congrés de Diputats aprovi un canvi a la Llei d’Estrangeria per regularitzar les persones que viuen a l’Estat fa temps de manera que puguin residir-hi i treballar-hi legalment.

L’entitat posa de relleu que «l’actual Llei d’Estrangeria espanyola manté en situació administrativa irregular milers de persones que viuen aquí des de fa temps i que encara tenen negats els permisos de treball i de residència. Les signatures són per canviar aquesta situació, i que disposin d’aquest drets». Càritas dona suport a aquesta ILP impulsada per diverses entitats socials perquè considera que «és un tema de drets personals, de justícia social, i convençuts que millorarà les condicions de moltes persones. Per això en demanem la signatura». Durant la setmana entrant també es podrà signar la ILP al local de Càritas El Portal, situat al número 16 del carrer de l Joc de la Pilota, en horari de matí.