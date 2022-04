Dues empreses, Fomento i Prezero (antiga Cespa del grup Ferrovial), s’han presentat a la licitació de l’Ajuntament de Manresa, per un import de 92,3 milions d’euros i 11 anys de durada, dels serveis de recollida de residus municipals i la neteja viària.

El fet va ser valorat de forma diferent per l’equip de govern d’ERC i Junts, que va mostrar la seva satisfacció, i pel grup d’oposició Fem Manresa, que va advertir que el nou contracte comença malament.

Josep Gili, regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, es va manifestar satisfet per la concurrència i va assegurar que a la vista de les propostes presentades «guanyi qui guanyi sembla que hi haurà una millora substancial i qualitativa tant en la recollida de residus com en la neteja d’aquesta ciutat».

Va dir que cadascuna de les empreses havia presentat documentació que sobrepassava les 2.500 pàgines i que estava sent analitzada pels tècnics.

Va explicar que calia aprovar una nova pròrroga del contracte actual per poder realitzar la tramitació d’assignació del nou contracte adequadament. Per això es va aprovar una pròrroga de sis mesos de l’actual servei perquè calia «una mica més de temps per poder tancar l’estudi tècnic i la proposta de contractació», va dir.

Per part de l’oposició, la presidenta del grup municipal de Fem Manresa, Gemma Boix, va constatar que novament calia aprovar una pròrroga d’un servei i que la reiteració de pròrrogues «sembla el dia de la marmota».

Boix va afirmar que la valoració que feia el seu grup municipal era contrària a la de l’equip de govern perquè «només s’han presentat dues empreses», la que ja realitza el servei i l’antiga Cespa del grup Ferrovial (actualment Prezero forma part del grup Schwarz, que va comprar a Ferrovial el negoci de residus). Boix va dir que es tractava de dues grans multinacionals «que són garantia de continuar fent les coses de la mateixa manera».

Segons la regidora de Fem, això ha passat perquè s’ha dissenyat el contracte «d’una determinada manera que comporta que només aquestes empreses monstre puguin aspirar a gestionar aquest servei».

Boix va recordar que Fem havia avisat reiteradament que això és el que passaria. «Si es fan les coses com sempre s’han fet només garanteixes que es puguin presentar a gestionar serveis municipals les mateixes multinacionals de sempre», va dir.

I va defensar que els efectes per al territori, les conseqüències econòmiques, laborals i socials de la prestació d’aquests serveis públics haurien de ser elements més determinants que no pas la potència econòmica de les empreses que es presentaven.

Per tot plegat, Fem va votar en contra del dictamen, els grups municipals del PSC i Ciutadans es van abstenir i es va aprovar amb el suport de l’equip de govern

Nou model

El nou model de neteja viària i recollida de residus es vol implantar a partir de la pròxima tardor, tot i que els contenidors tancats que només es podran obrir amb una targeta, una de les principals novetats del nou sistema, no es començaran a veure als carrers de la ciutat fins a la primavera del 2023. El nou contracte que es vol firmar passat l’estiu tindrà més serveis, maquinària i personal.