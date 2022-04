En el marc de Manresa 2022, la capital del Bages acollirà del 28 al 30 de novembre vinent Cruïlla de Camins, un Fòrum Internacional d’Espiritualitat on hi ha prevista la presència de més de 60 líders religiosos d’arreu del món. Ahir a la tarda, Azza Karam, secretària general de Religions for Peace International, la plataforma que organitza l’esmentat fòrum al costat de l’Ajuntament, va participar en un acte per escalfar motors i presentar els objectius de l’esdeveniment, que neix amb l’ambició de ser un referent mundial a l’hora de posar a debat el canvi climàtic situant l’accent en l’òptica intergeneracional.

En paraules de Karam, que va néixer a Egipte, viu als Estats Units i que ha ocupat diferents càrrecs a les Nacions Unides des del 2004, així com en altres organitzacions intergovernamentals i no governamentals des de principis de la dècada de 1990, Cruïlla de Camins vol ser «una oportunitat» per millorar la nostra relació amb la terra i de fer-la arribar des de Manresa a la resta del món, atès que la intenció és establir-hi les bases d’un Pacte Global Multireligiós i Multisectorial per al Desenvolupament de Ciutats Resilients, Sostenibles, Segures i Inclusives Manresa 2022.

Presentació del vídeo

L’acte d’ahir, celebrat a l’auditori de la Plana, on van assistir una seixantena de persones, va servir per presentar el vídeo de Cruïlla de Camins, que inclou un missatge clar: «We need your action». «Necessitem que actuïs». El coordinador de tot plegat és el professor Joan Hernández Serret.

La sessió la va obrir la intervenció musical d’Albert Galbany i, seguidament, asseguts en sengles cadires a l’escenari, van intervenir el jesuïta Xavier Melloni i Karam. El primer va parlar de la necessitat de tibar de la saviesa de les diferents tradicions religioses per revertir la situació crítica actual en l’àmbit social i ecològic.

Per part seva, Karam va insistir en l’oportunitat de reunir a Manresa tants líders religiosos, tenint en compte que «molts dels propietaris més importants de terres són institucions religioses» i que, tot i que aquests líders no són polítics, tenen una importància i influència política cabdals.

Ivonne Griley, directora general d’Afers Religiosos, que va rellevar la directora dels Serveis Territorials de Justícia, prevista inicialment, i l’alcalde Marc Aloy van cloure l’acte abans de donar pas de nou a una nova interpretació del flautista especialitzat en el bansuri, la flauta travessera de bambú, Albert Galbany.

Aloy va dir que «la nostra ciutat vol ser llavor de canvi, com d’alguna manera ho va ser per a Ignasi de Loiola». Va recordar, alhora, la tradició que hi ha a Manresa pel que fa al diàleg interreligiós.

Abans-d’ahir, també com a acte preparatiu de Cruïlla de Camins, es va celebrar una trobada virtual i presencial amb un centenar de persones que van representar confessions d’arreu del món, i ahir al matí es van dur a terme activitats que es van presentar com d’autoconeixement i gestió emocional i d’escolta activa de la Terra i del silenci, amb la participació de l’institut Cal Gravat i la dinamització d’Aura Ioga, el grup Inspiració 2022, les associacions islàmiques de Manresa, l’Anella Verda de Manresa, i el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa.