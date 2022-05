Imagina’t celebra 45 anys a Manresa amb una festa molt familiar a l’Anònima

Passaven deu minuts de les 9 del vespre i, malgrat la pluja, que va fer anar de corcoll els organitzadors de la festa dels 45 anys d’Imagina’t al recinte de l’Anònina de Manresa, finalment, es va poder tancar la jornada amb la mostra de foc de Xàldiga al pati del recinte. Va ser un actuació més breu del previst, amb la Tremenda escopint foc amb la música de la Moscada infantil, però sense batucada i sense els diablons, que havien marxat feia estona veient que la pluja no cessava. De fet, no ho va fer fins al final, la qual cosa va obligar a traslladar els espectacles de la tarda a dins de la nau.

La celebració, per on al llarg del dia van passar més d’un miler de persones, va començar a primera hora del matí amb una anècdota de les bones. Quan la dotzena de membres d’Imagina’t van arribar a les instal·lacions per començar a prepara-ho tot, n’hi ha un que va activar l’alarma sense voler, que va estar sonant ben bé mitja hora fins que la van poder parar. És una més de les vivències que podran explicar d’aquests 45 anys programant espectacles familiars.

Un dels moments més especials de la jornada va ser la cercavila de la Cia. Tutatis, que va passejar els seus cavalls de Menorca des de la plaça de Crist Rei fins a l’Anònima. Amb la percussió de fons interpretada per un dels integrants de la companyia, on no hi van faltar els renills dels cavalls, les quatre bèsties, que els seus conductors van deixar a punt a Crist Rei, van prendre vida a les 12 del migdia, ja amb força gent esperant-los, quan els artistes les van carregar. A partir d’aquest moment es van convertir en quatre cavalls juganers, divertits, salvatges, desbocats i que, sobretot, van saber interactuar amb el públic i fer-lo passar una bona estona acotant el cap perquè grans i petits els passessin la mà per la crinera i donant-los algun ensurt benintencionat quan s’acostaven cap a ells galopant.

Des de les 10 del matí, el perímetre del pati de l’Anònima es va omplir amb les carpes dels tallers d’una desena d’entitats. Quan la Cia. Tutatis, que va saber arrossegar públic fins al final, va arribar al pati de l’Anònima hi havia batucada de Xàldiga, que els va cedir el protagonisme. Al llarg de la jornada hi va haver una desena d’actuacions de companyies i d’entitats, com la de la Cia. Jordi del Rio abans de l’hora de dinar, que amb el seu Ludus i el seu posat entremaliat i innocent va fer riure i jugar el públic que no es va voler perdre la seva actuació.

A la tarda, la situació va canviar com un mitjó. La pluja que va caure havent dinat va obligar l’organització a fer filigranes. Com que les actuacions anaven molt seguides, mentre se’n feia una a una banda de la nau es preparava a l’altra banda la següent actuació, i quan acabava la que s’estava fent, giraven les cadires perquè es pogués iniciar l’altra. Per a alguna entitat era la primera vegada que podia actuar sense mascareta davant del públic d’ençà que la pandèmia ho va trastocar tot.

El concert d’Els Salats, que havia de començar a les 7 i ho va fer a les 8, va fer ballar petits i grans durant una hora. Mentrestant, a fora plovia sense parar. Per sort, al pati, on van anar plegant les casetes de les entitats, hi havia una mena de cobert d’un dels molts rodatges que acull l’Anònima que va servir per aixoplugar-hi les taules i cadires i la food truck per als que van decidir dinar i sopar allà.

Acabat el concert, també havia cessat la pluja i es va poder fer el fi de festa final, a mitges. Joan Vilà, ànima d’Imagina’t, lamentava la mala sort que havien tingut. Val a dir que la cara de les mares i pares i, sobretot, de la canalla que va passar ahir per l’Anònima era d’absoluta felicitat.

Un nom triat per referèndum

Imagina’t, recordava ahir Vilà, va començar com Rialles, fins que al cap d’uns vint anys del seu naixement hi va haver una escissió. «Molts municipis van marxar de Rialles, entre els quals Manresa, i van entrar a formar part de la Fundació Xarxa d’Espectacles de Catalunya». El nom es va triar mitjançant un referèndum entre el públic assistent als espectacles. «Ara som Imagina’t Xarxa Manresa». Ell hi va entrar fa 24 anys i actualment n’és el màxim responsable (o patró de la Xarxa a Manresa). Recordava que «als inicis de Rialles hi va haver entre d’altres el Joan Morros, el Pere Camprubí, el Jaume Puig... La majoria eren mestres. Estem molt contents perquè tota la gent que va començar fa 45 anys encara són actius i treballen per la cultura de país amb entitats diferents: Òmnium, El Galliner, Meandre...»

Tot i admetre que els espectacles familiars s’han normalitzat perquè fa 45 anys eren els grans desconeguts, remarcava que «sempre som a la segona divisió, en el sentit que les companyies familiars són les que munten l’atrezzo, actuen i desmunten, cosa que en les de gent gran no passa. Ells actuen i tenen un equip de gent darrere que els fan aquesta part de la feina. És la lluita que tenim que el teatre familiar, mal dit infantil, no es pot equiparar amb el teatre d’adults». Queda dit.