La Festa del Riu de Manresa, la gran trobada anual de l’ economia social i la cultura transformadora a la capital del Bages, recupera aquest any de manera plena la llera del Cardener, després que la Covid fes que el 2021 s’hagués de celebrar a l’Anònima i que l’edició del 2020 fos en un format virtual.

Ho fa, a més a més, estrenant doble emplaçament per a la jornada central, que es farà el dissabte 28 de maig.

La zona dels Panyos acollirà les activitats de natura, al matí.

El passeig del Riu —al tram on hi havia hagut la Carpa del Riu— serà l’epicentre de la festa amb la mostra d’entitats i empreses de l’economia social i solidària, que comptarà també amb actuacions musicals i amb un espai gastronòmic, a la tarda.

La ponència inaugural es farà el divendres 20 de maig, a les 18 hores, a Els Barlins. Portarà per títol ‘Col·lapse, desigualtats i suport mutu. Impactes i respostes a un model energètic i econòmic en crisi’ i anirà a càrrec de Luis González Reyes, d’Ecologistas en Acción, i de Diana Martínez, del programa International Action for Peace. El debat estarà moderat per Nora Miralles Crespo i comptarà amb un tast de cervesa artesana.

La Festa del Riu està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i Cases de la Música, amb la col·laboració de Kult i el suport de la Diputació de Barcelona.

Xerrades i tallers

La Festa del Riu comptarà també amb xerrades i tallers previs a la jornada central, organitzats per entitats i associacions que hi col·laboren, i també per l’Ajuntament de Manresa.