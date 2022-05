Deu ambulàncies i una vintena de voluntaris, entre ells Sor Lucía Caram, han sortit aquest matí de Manresa cap a Ucraïna amb l'objectiu de donar suport als ferits de la guerra i traslladar-los a l'Estat.

El viatge, promogut per la Fundació del Convent de Santa Clara, l'Associació Mensajeros de la Paz i CaixaBank, ha arrencat a 2/4 de vuit d'aquest matí després d'haver comprat i equipat una desena d'ambulàncies a partir de donacions d'empreses i particulars.

Una vintena de voluntaris formen part de l'expedició que té previst tornar el pròxim dilluns. Les tasques de preparació del viatge es van iniciar ahir, quan voluntaris de CaixaBank Madrid van arribar a Manresa amb les ambulàncies que posteriorment van ser carregades amb medicines emmagatzemades a la fàbrica Pirelli.

A través d'una publicació al seu perfil d'Instagram, Caram ha expressat el seu dolor i impotència en veure imatges de les persones ferides a Mariúpol, ciutat on ahir Ucraïna va declarar la seva rendició després d'un setge per part de l'exèrcit rus de vuitanta-dos dies. Al vídeo compartit al seu compte, la religiosa ha expressat la seva intenció d'auxiliar i traslladar a Madrid i Catalunya alguns d'aquests ferits.

Així mateix, la manresana ha agraït el "compromís i la solidaritat" de la gent i ha fet una crida a evitar que "Ucraïna se segueixi dessagnant".

Aquest no és el primer cop que sor Lucía envia transport sanitari a Ucraïna. A finals d'abril, la monja va efectuar el seu cinquè viatge al país europeu per portar cinc ambulàncies. Al seu retorn, la manresana va explicar a la redacció d'aquest diari la necessitat de tenir a Ucraïna ambulàncies disponibles, ja que «els duren més o menys un mes perquè acaben trinxades».

Posteriorment, la monja va fer una crida a TikTok per aconseguir 30 dotacions per 15.000 euros cadascuna per a enviar a Ucraïna. Tres setmanes més tard el repte s'ha assolit gràcies a l'ajuda d'empreses, entitats i particulars. El nou objectiu marcat és arribar a 60. A la web de la Fundació del Convent de Santa Clara es poden fer donatius.