La rotonda que hi ha entre la intersecció del carrer del Bruc, carrer Rubió i Ors i carrer de Folch i Torres de Manresa va despertar, divendres, amb una nova fisonomia. Una veïna de la zona, cansada de veure les males herbes que hi havia al parterre, va decidir arranjar-lo i posar-hi una nota de color.

La dona, de 66 anys, i aixada amb mà, es va aixecar a les cinc del matí per treure totes les males herbes, pedres i runa. Tot seguit, va acomodar el terreny i va canviar la terra. L’endemà, va plantar clavellines i margarides d’alegres colors. Una iniciativa particular per embellir el barri.