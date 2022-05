Els aparcaments de Quatre Cantons i Centre Històric —gestionats per l’empresa municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM, S.A)— han estrenat punts de càrrega semi-ràpida per a vehicles elèctrics (de 22 KW). Se n’han instal·lat un parell a cada pàrquing, que poden proveir dos vehicles de manera simultània.

Per fer-ne ús cal descarregar l’aplicació mòbil "EVCharge", disponible per Android i Apple. A través d’aquesta aplicació, es pot veure si els carregadors estan lliures o ocupats i activar el carregador. També s’hi pot accedir amb les targetes universals per a punts de càrrega elèctrica. En poden fer ús tant els abonats als aparcaments com els no abonats, tot i que en aquest darrer cas caldrà pagar l’estada de rotació corresponent. L'horari d'accés al servei està condicionat al d'obertura de l'aparcament, excepte que sigui un abonat que hi tingui accés fora de l’horari d’obertura (com els abonats 24 hores o en tarifa nocturna).

Durant aquest 2022 el servei de càrrega serà gratuït. A partir del 2023, s’establiran tarifes.