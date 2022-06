L’Ajuntament organitza aquest mes el procés de participació ciutadana per definir el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Manresa. Es faran tres sessions obertes a la ciutadania, que es distribuiran per temàtiques. El dia 14 (a 2/4 de 7 al Centre Cultural El Casino) la sessió portarà per títol «Model de ciutat i entorn» i s’hi debatran temes com l’aparcament, el transport públic, la connectivitat urbana, les zones de baixes emissions, les relacions metropolitanes, el turisme i l’entorn urbà. La segona sessió es farà el dia 15 (a les 4 a la FUB) i portarà per títol «Mobilitat activa». S’hi tractaran temàtiques relacionades amb els vianants, les bicicletes, els espais i entorns urbans prioritaris i la seguretat viària. I la tercera sessió (el dia 15 a la FUB, en aquest cas a 2/4 de 7) es titularà «Mobilitat inclusiva i universal» i s’hi tractarà la mobilitat amb perspectiva de gènere i l’accessibilitat per a tota la ciutadania, tenint en compte les capacitats físiques i les realitats socioeconòmiques. També s’obriran fronts per tractar la mobilitat des del punt de vista dels infants i de la gent gran.