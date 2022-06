L'organització d'esquerres i independentista Poble Lliure organitza, el divendres 10 de juny, a 2/4 de 8 del vespre, la presentació del llibre "Independència és revolució", a càrrec del seu autor, Albert Botran, membre de Poble Lliure i diputat de la CUP al congrés espanyol.

"Independència és revolució" esdevé un manual per a totes les persones que creuen que la lluita per la independència és plenament contemporània i que respon als reptes actuals i futurs del món incert cap al qual ens encaminem. Amb el bagatge històric de les lluites per l'alliberament nacional, Botran n'agafa els raonaments principals i els trasllada a les necessitats polítiques dels pobles del segle XXI

L'acte seguirà amb un debat entre Botran i Adam Majó, director general de Drets Humans de la Generalitat i exregidor de la CUP a Manresa, sobre les fortaleses I mancances de la lluita independentista i de les estratègies per a arribar a la plena sobirania del país.

L'acte és durà a terme a l'establiment General Store & Coffee, al passatge Catalunya 6 de Manresa.