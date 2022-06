La Fundació del Convent de Santa Clara, la comunitat del convent de Santa Clara i sor Isaura Marcos, monja clarissa del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, organitzen una exposició de 26 fotografies realitzades per sor Isaura que tenen per objectiu sensibilitzar sobre la situació que pateixen les persones que viuen la guerra. La presentació serà demà, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica de Santa Clara. La presentarà Araceli Rosillo Luque i es perllongarà fins el diumenge dia 12, temps durant el qual es podrà visitar de 5 a 7 de la tarda. Es convida tothom a assistir-hi i a col·laborar per aplegar fons per ajudar la Fundació en la feina que duu a terme a Ucraïna. Es pot fer al compte ES43 2100 3093 0722 0031 6970 i al Bizum 05122.