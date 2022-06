Crítiques de la federació d'associacions de veïns a la impunitat que hi ha en molts barris de Manresa en temes d'incivisme i d'inseguretat En la darrera reunió de la comissió de seguretat, l'ens veïnal ha recollit la preocupació als barris pel que es preveu un estiu 'calent' · Hi ha desconfiança vers les propostes sorgides en la darrera Taula per la seguretat, la convivència i el civisme