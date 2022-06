El primer trimestre de l’any els mosaics de la Cova han rebut 7.800 visites guiades

L’abril de l’any passat, el santuari de la Cova va inaugurar els mosaics que omplen les capelles laterals de l’església i l’entrada, obra de l’artista i jesuïta eslovè Marko Rupnik i el seu equip. El setembre del mateix any, la Cova va començar a organitzar visites guiades de pagament als mosaics en diversos idiomes. Entrar a l’església per admirar-los continua sent de franc. Amb dades aportades per la Cova, el primer trimestre de l’any, un cop recuperada una certa normalitat quant a la pandèmia, han fet una d’aquestes visites guiades 7.800 persones.

Aquest cap de setmana a la Cova hi ha hagut força ambient. Ahir hi havia d’arribar un grup de pelegrins de la Universitat Loyola de Sevilla amb dos professors i 32 alumnes procedents de Montserrat, on van passar dues nits, que feien el darrer tram del Camí Ignasià. A la Cova també tenien previst fer-hi dues nits i, posteriorment, viatjaran a Barcelona, on n’hi farien quatre. Un autocar els havia dut fins a Montserrat i els esperaria per anar a Barcelona. Mentre ells caminaven, el santuari va acollir un altre grup amb 28 persones d’Itàlia, Malta, Polònia i el Congo, acompanyades per tres jesuïtes i per un responsable del grup de l’obra romana de pelegrinatge que també havien fet el Camí Ignasià en autocar. Després de Manresa, també amb transport, tenien previst visitar Montserrat i desplaçar-se cap a Barcelona. Un cop feta la visita guiada per la Cova, inclosa la Coveta i les explicacions dels mosaics de Rupnik, van assistir a la celebració eucarística de les 12 del migdia, juntament amb els feligresos que s’hi van aplegar. Els tres jesuïtes que anaven amb el grup van presidir la celebració amb el jesuïta Josep Maria Bullich, que fa vint anys que viu a la comunitat. Ahir també va anar a fer una missa al santuari, que hi fa cada any, un grup del Boston College. Les visites a la Cova, que es poden reservar on-line, es poden fer de dimarts a dissabte, a les hores en punt. Els matins, de 10 a 11, d’11 a 12 i de 12 a 1. I, en horari de tarda, de 4 a 5, de 5 a 6 i de 6 a 7. Els diumenges es pot fer de 10 a 11. Els dilluns el santuari és tancat.