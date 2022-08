Un incendi va afectar, ahir a la tarda, les instal·lacions d’una empresa de canvi de vidres de cotxes de la carretera de Vic de Manresa, en un punt molt proper al pont de ferro.

Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, a les 18:02 van rebre l’alerta pel foc que va mobilitzar un total de set dotacions del cos. El foc es va produir a una empresa situada a tocar de la cantonada de la carretera de Vic amb el carrer Arquitecte Montagut. Els bombers van accedir a les instal·lacions per la part posterior i van fer un equip de recerca, per si hi havia algú al local, i un altre d’extinció. El foc es va donar per controlat a les 18:24h i dos minuts després ja estava extingit sense que hi hagués danys personals.