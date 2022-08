CUES I CAOS PER UN APARCAMENT EN DOBLE FILA. L’escena és d’ahir al migdia al carrer Sant Joan d’en Coll de Manresa. A l’alçada de la cruïlla amb Gaudí, un conductor va deixar el cotxe en doble fila. I quan va arribar el bus urbà, no passava. A partir d’aquí les cues i el caos durant uns minuts. Clàxons a tota pastilla i filera de vehicles que de seguida es va allargar cap a l’avinguda Bertrand i Serra i Via de Sant Ignasi. Embús.