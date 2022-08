Sant Andreu Salut instal·larà, abans d’acabar el mes de setembre, 414 plaques fotovoltaiques per a autoconsum en tres dels seus centres. El primer centre que estrena plaques fotovoltaiques és la Residència de Navarcles: 126 en funcionament des del dia 1 d’agost. I la seguiran l’Hospital de Sant Andreu, on s’instal·laran 162 plaques, i la Residència Mont Blanc, que en disposarà de 126.

En total, 414 plaques que se sumen a les que ja té la Residència Sant Andreu. Una actuació amb una inversió de més de 220.000 euros i una producció estimada de 246.000 kW anuals. Això suposa, aproximadament, el 20% del consum global d’aquests tres equipaments (Residència de Navarcles, Hospital de Sant Andreu i Residència Mont Blanc), i suposarà un estalvi anual d’unes 180 tones en emissions de CO2.

Reducció de plàstics

Sant Andreu Salut està portant a terme accions en els seus centres per a la reducció i eliminació progressiva del plàstic d’un sol ús amb el projecte RSA Zero Plàstic, que va començar a la Residència Sant Andreu i al que també s’hi ha sumat la Residència Mont Blanc.

Aquests dos centres estan substituint les bosses de plàstic de recollida de la roba bruta per bosses tèxtils, en el cas de la Residència Sant Andreu fetes a partir de roba de residus tèxtils generats al mateix centre. D’aquesta manera, es deixen d’utilitzar més d’un centenar de bosses de plàstic al dia en cada una de les residències.

Una altra de les mesures impulsades a la Residència Sant Andreu és la completa eliminació dels vasos i culleretes de plàstic d’un sol ús, habituals per a les infusions de mig matí o a l’hora de berenar. En paral·lel, el centre treballa activament per reduir el consum d’aigua.

Unes mesures, tant reduir residus com fer una gestió responsable dels recursos naturals, que també formen part de l’Agenda 2030, que estableix una visió transformadora cap a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels 193 estats membre de les Nacions Unides.

En la base del compliment de l’Agenda 2030 hi ha la seva aplicació des de l’àmbit local, i Sant Andreu Salut considera imprescindible que les institucions compromeses i responsables com ella liderin canvis com aquest.