Veïns de l’entorn del carrer Sarret i Arbós han denunciat que Aigües de Manresa aboca aigua potable directament a la claveguera, en unes obres que porta a terme al mateix Sarret i Arbós. Consideren que en l’actual situació de prealerta per sequera a Manresa no té lògica.

Aigües de Manresa fa obres des de principis de juliol al Sarret i Arbós i al carrer Barcelona per millorar la xarxa d’aigua potable. Per evitar que els veïns de la zona es quedessin sense, han col·locat tubs de substitució. Com una mena d’instal·lació provisional.

L’empresa municipal, però, va rebre queixes dels veïns perquè, amb el sol i la calor, l’aigua els arribava molt calenta. Llavors es va decidir fer una petita purga i que un rajolí vessés directament a la claveguera per evitar que l’aigua s’estanqués. «No es perd, sinó que es recupera», han assegurat fonts d’Aigües de Manresa. Han afirmat, també, que es tracta d’una solució d’emergència i que es buscarà aïllar la instal·lació provisional. Les obres han de quedar enllestides a principis de setembre. Formen part de les millores que Aigües de Manresa fa aquest estiu per valor de gairebé un milió d’euros