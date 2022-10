El dimarts 25 d’octubre, a les 7 d ela tarda, tindrà lloc la inauguraració del túnel de vent de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) al Campus de Manresa. La inauguració comptarà amb la participació de Marc Aloy, alcalde de Manresa; Pere Palà, director de la UPC Manresa, que donarà la benvinguda a l’acte, i de Jordi Vives, coordinador del Grau en Enginyeria d’Automoció, que farà una demostració del funcionament d'aquest equipament.

El túnel de vent, ubicat al Laboratori d'Automoció de l'Escola Politècnica d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC, és un equipament bàsic per estudiar, investigar i millorar l'aerodinàmica a elevades velocitats dels vehicles. Gràcies a un equipament com aquest, es poden aconseguir, per exemple, desenvolupar vehicles més eficients, més còmodes i més segurs.

En marxa des de finals del curs acadèmic 2021-2022, l'adquisió d'aquest túnel de vent ha estat possible gràcies a la col·laboració del Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) i les empreses DENSO, Funderia Condals, Oliva Torras i Planxisteria Vidal.