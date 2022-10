Una delegació manresana va participar a Azpeitia en una jornada de treball per impulsar la promoció del Camí Ignasià, que per primer cop va tenir els màxims representants de Turisme d’Euskadi, la Rioja, Navarra, Catalunya i Aragó, comunitat que fins ara participava com a observadora i va passar a formar-ne part a tots els efectes.

Segons el regidor de Turisme, Joan Calmet, la jornada «ha suposat un gran salt qualitatiu respecte a altres reunions atès que hi van participar tots els directors i directores de Turisme de les cinc comunitats per on passa el Camí Ignasià, el que suposa una validació política estratègica dels cinc governs autonòmics a la feina realitzada fins ara, amb el vistiplau de la Secretaría de Estado de Turismo».

A banda de Calmet, també va participar a la trobada el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda Lari.

Els territoris pels quals travessa el Camí van voler celebrar aquesta trobada per presentar les accions en què s’ha estat treballant fins ara, donar continuïtat a les tasques pendents i fixar objectius de cara al 2023, en un producte turístic que presenta una alta potencialitat i suposa un exemple de col·laboració interinstitucional entre els cinc territoris.

Per això, un dels acords adoptats ha estat la presentació del projecte a la propera convocatòria del programa «Experiencias Turismo España», l’objecte del qual és impulsar projectes de xarxes d’actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a tot el territori, emmarcats en alguna de les línies de treball següents: Innova, Integra, Comunica.

Aquest programa es considera una gran oportunitat per a la visualització i reivindicació del Camí Ignasià. Per a Joan Calmet, la predisposició a participar del programa «Experiencias Turismo España» es produeix en bona part com a conseqüència de la bona acollida de la proposta Manresa Final del Camí Ignasià, que l’any 2021 va aconseguir 5,2 milions d’euros per a la ciutat per ser la destinació final del camí.