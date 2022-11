La Plana de l’Om va ser l’escenari, ahir al vespre, de l’acte del 25-N organitzat pel Consell Municipal de les Dones, que van seguir un centenar de persones, i que va incloure la reeixida actuació de 27 alumnes de primer del Batxillerat d’Arts Escèniques de l’Institut Lluís de Peguera.

El manifest del consell, que va llegir Mariona Descarrega Alsina, va alertar que, segons un estudi de la Fundació FAD Joventut, el percentatge de nois que neguen la violència masclista ha augmentat d’un 20 a un 24% d’un any a un altre i que un de cada cinc creu que és un invent ideològic. «Un exemple de la normalització d’actituds d’abús són els càntics que es van fer virals d’un col·legi major de Madrid». Per combatre-ho, el consell apel·la a la pedagogia i a la implicació de tota la societat. «No es tracta de protegir les filles sinó d’educar els fills».

Mercè Moltó Biarnés, també membre del consell, va conduir la vetllada, on no va faltar la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, i que va incloure l’encesa de tres espelmes. Una «per totes les dones que no se’n van sortir» i «no van arribar a temps de dir ‘no’». Una segona per «les dones valentes» que van dir «ja n’hi ha prou», que «cada cop són més». Per les «supervivents», tot i que «en falten moltes», i una tercera «per les que pateixen i que no saben com sortir-se’n. Ens teniu al vostre costat», els va adreçar.

L’actuació dels alumnes del Peguera, sota la direcció de Júlia Fernández Gaià, professora del centre i autora del guió del muntatge, va portar damunt de l’escenari muntat a la Plana la història de l’arquitecta Lídia, de la mestressa de casa Asun, de l’estudiant Laura, de la ballarina Júlia, del Joaquín, que decideix fer el trànsit per convertir-se en l’Estrella, i de l’Amàlia, una model homosexual. La majoria van repetir la mateixa frase: «em dic, em deia...». Els monòlegs es van alternar amb actuacions musicals i de dansa que, explicava Fernández, van proposar i crear els alumnes participants en el muntatge, titulat Vides.

Històries colpidores sobre violència, abús, control, impotència, perdó, engany, prejudicis, masclisme, gelosia, xantatge emocional, menyspreu, dolor, autojustificació dels agressors i de les víctimes... Històries molt colpidores on també van tenir veu el patiment de dues mares i l’anhel de llibertat d’una filla. I, al final, un missatge clar: «La lluita cal que la portem a terme totes plegades perquè el futur és i serà dona».

Aquest migdia tindrà lloc l’acte institucional del 25-N a la plaça Major, on és prevista l’assistència d’uns 700 alumnes dels centres de secundària de la ciutat. A banda dels parlaments institucionals, es llegirà el text guanyador del concurs de manifestos entre diversos instituts de la ciutat, que signa Abril Hortal Elvira, de 4t d’ESO de la Joviat. Hi actuarà el Cor de Dones i Laia Rivero Prieto oferirà l’acció artística Resiliència.