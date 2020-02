Girona prohibirà passejar gossos a zones enjardinades

Girona prohibirà passejar gossos per les zones enjardinades de la ciutat i multarà aquells propietaris que no portin una ampolla d'aigua i l'aboquin damunt dels orins. En aquest cas, les sancions seran de fins a 1.500 euros (la mateixa multa que es preveu per qui no reculli els excrements). La nova ordenança de tinença d'animals, que dilluns passarà per ple, també obligarà a esterilitzar tant els gossos potencialment perillosos com aquells creuats que en tinguin aparença. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, diu que aquestes races són "les que més abandonaments pateixen" i que si tenen cadellades, "queden desateses". Pel que fa als gats, la intenció de l'equip de govern anar reduint progressivament les colònies que hi ha a la ciutat.

La nova ordenança de tinença d'animals actualitza l'anterior, que data del 2009. De fet, l'Ajuntament de Girona porta temps treballant-hi (perquè ja se n'havia parlat al llarg del darrer mandat). El regidor de Sostenibilitat subratlla que redactar-la de nou era "necessari" per adaptar-la a la "realitat de la situació actual". No només pel què fa als gossos (a la ciutat n'hi ha 3.475 de censats però s'estima que la població ronda els 5.000) sinó també a la resta d'animals; per exemple, decidir com actuar amb les colònies de gats.

Entre les novetats que estableix l'ordenança hi ha la prohibició de passejar els gossos per zones enjardinades de la ciutat. Sí que es permet dur-los, però, a tots aquells espais –com ara places- que tinguin terra de paviment o de sauló. Això sí, queden expressament prohibits allà on hi hagi jocs infantils.

Terés també ha dit que, en paral·lel, l'Ajuntament estudia estendre la xarxa d'itineraris on els gossos poden anar deslligats (actualment n'hi ha cinc que sumen 7 quilòmetres) i habilitar espais més amplis d'esbarjo. Per exemple, a la Devesa o al barri de Germans Sàbat.

Aigua per als orins



L'ordenança també obliga tots els amos de gossos a portar bosses per recollir-ne els excrements i ampolles d'aigua per abocar damunt dels orins. Si no en duen –els facin servir o no- la multa pot anar dels 100 als 750 euros. I en cas que no recullin les defecacions o netegin el pipí, l'import de la sanció pot elevar-se fins als 1.500. A més l'ordenança també prohibeix que els gossos orinin a les façanes, als portals dels edificis o a les zones enjardinades.

"Si trobem algun propietari que no porta bosses o una ampolla amb aigua, vol dir que difícilment tindria intenció de netejar-ho", ha dit el regidor de Sostenibilitat, justificant que a partir d'ara se'ls pugui multar. I en relació als orins, Terés ha subratllat la necessitat d'abocar-hi aigua perquè, fins i tot, "hi ha hagut fanals que han caigut" amb la corrosió dels pipís de gos.

Tenir-los esterilitzats



La nova ordenança també insistirà en la necessitat d'esterilitzar els gossos. I de fet, obligarà que tots aquells que siguin objecte d'una transacció –com ara una venda- ho estiguin. A més, com ha concretat Martí Terés, seran "molt més restrictius" amb el control dels gossos potencialment perillosos. En aquest cas, els seus propietaris hauran d'acreditar que estan esterilitzats.

"Aquestes races, i ho tenim comprovat, són les que més abandonaments pateixen; i en cas de tenir cadellades, queden desateses", ha subratllat Terés. Però la normativa no només es focalitza amb els gossos potencialment perillosos. També inclourà dins la mateixa categoria tots aquells animals creuats que tinguin aparença de perillosos. I en aquests casos, per excloure'ls, s'obligarà els propietaris a aportar un informe veterinari.

A més d'aquestes novetats, l'ordenança també n'introdueix d'altres. Per exemple, no es permet que visquin més de cinc gossos dins un habitatge. A l'hora de treure'ls a passejar, el regidor ha dit que la normativa no estableix cap limitació de número (perquè hi ha gent que s'hi dedica). Exceptuant, això sí, els gossos potencialment perillosos. En aquest cas, una sola persona només en pot treure a passejar un.

Reduir les colònies de gats



La nova ordenança també prohibeix explícitament alimentar animals salvatges (com ara coloms i senglars) i fixa multes de fins a 1.500 euros per a qui ho faci. "Això pot provocar problemes de salubritat", ha concretat el regidor de Sostenibilitat.

La mesura també s'aplicarà amb els gats. Tot i que, en aquest cas, l'Ajuntament sí que permetrà que els voluntaris que controlen les colònies que hi ha a la ciutat, i els hi donen pinso, puguin seguir fent-ho. Ara bé, Terés ja ha destacat que la "finalitat clara" de l'equip de govern és anar reduint progressivament les colònies de gats.

Entre 100 i 3.000 euros

La nova ordenança de tinença d'animals preveu multes que s'estenen entre els 100 i els 3.000 euros, depenent de quina sigui la infracció. En el cas de les lleus, l'import màxim serà de 750 euros; en el cas de les greus, de 1.500. I en el cas de les molt greus, de fins a 3.000.

Dins el primer grup s'hi inclouen, per exemple, no dur bosses per als excrements dels gossos o ampolles d'aigua per als orins, deixar que els animals beguin a les fonts públiques o, en el cas dels habitatges, no prendre les mesures necessàries per evitar la proliferació del mosquit tigre. Dins el llistat d'infraccions greus hi ha, per exemple, no recollir les caques de gos ni abocar aigua damunt els pipís, sacrificar animals a casa per a autoconsum (excepte aviram o conills) o no esterilitzar els gossos potencialment perillosos. En cas que algun gironí reincideixi en la comissió d'una infracció greu, passarà a tipificar-se com a molt greu.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha dit que l'ordenança no té "voluntat recaptatòria", sinó de foment del civisme i la convivència. I que, per això, generalment, les multes s'aplicaran en la quantia mínima. Ara bé, en el cas dels gossos potencialment perillosos, se serà inflexible. Perquè en aquest cas, allò que es farà serà remetre's a la llei catalana (que preveu multes de fins a 20.000 euros).

La nova ordenança s'aprovarà inicialment al ple de dilluns. Terés ja ha dit que s'ha parlat amb la resta de grups i que volen facilitar que superi aquest tràmit per entrar ja en fase d'al·legacions. Es preveu que l'aprovació definitiva sigui pels volts de l'estiu. I que, a partir d'aquí, ja s'apliqui.