Els llaços, les peces bollades i les muscleres estan de plena actualitat en les catifes vermelles i als carrers. Un bon exemple va poder veure's en la cerimònia de lliurament dels premis britànics de la moda, on la model sudanesa i australiana Adut Akech va exhibir un vestit verd de Valentino Haute Couture, dissenyat per Pierpaolo Piccioli, actual director creatiu de la casa. El vestit no va deixar a ningú indiferent.