El negre mai no falla, malgrat la nova competència que exerceixen sobre ell tonalitats com el blau marí o el marró xocolata. Carolina Herrera és una d'aquestes firmes que inclouen sempre el negre en les seves col·leccions de nit. Un bon exemple és el vestit que apareix en la imatge, per sobre del genoll, rematat en plomes en els baixos i en les mànigues. Es tracta d'un disseny senzill, amb el toc just per resultar molt elegant.