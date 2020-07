Vestits d'estiu ideals per combatre la calor

Les bermudes no passen de moda. Tampoc aquest estiu, en el qual és tendència tot el que pugui ser o semblar artesanal, com les bosses de vímet. A ells se sumen, irremeiablement, els vestits, una peça ideal per combatre les altes temperatures de l'època estival i, a més, fer-ho amb estil.

Després dels mesos de confinament causats per la pandèmia de coronavirus, hi ha més ganes que mai de lluir vestits, ja siguin llargs, curts o de mitja cama. Hi ha ganes de color, de flors, de volants, i d'estampats, per dur amb sandàlies planes, de plataforma o amb espardenyes. Encara que aquest sigui un estiu atípic i no puguem viatjar com ens agradaria, aquestes són algunes tendències:



Vestits de flors

Són un 'must' temporada rere temporada. No poden faltar en el teu armari. Aquest estiu els que més es lluiran són els de pigues i flors tant en diferents colors com en blanc i negre.

Si l'any passat van triomfar les flors de gran grandària i colors vibrants, ara s'aposta més per l'estampat conegut com liberty, és a dir, amb rams petits i colors clars. Combinen a la perfecció tant amb sandàlies com amb sabatilles.

Vestits efecte cuir

Es tracta d'un teixit atemporal que a poc a poc, gairebé de puntetes, ha passat d'incloure's mínimament en els nostres estilismes a ser un autèntic protagonista. Els 'total looks' de cuir, amb estil rocker, ja van ser una de les revelacions de l'hivern, i ara s'adapten a l'estiu per no deixar de ser una opció perfecta.



La tendència dominant són els dissenys amb mànigues bollades. En qualsevol cas, i com sol succeir amb moltes altres peces, el més recomanable és fer-te amb un model negre o en tons marrons per a combinar-lo sense problemes.



Vestits de quadres

Són un altre clàssic que no passa de moda. Qui no té alguna peça de quadres? Aquest estiu els vestits amb aquest estampat, així com amb ratlles verticals, continuaran sent tendència. Són estils fàcils de portar i molt útils en qualsevol ocasió.

El mateix succeeix amb l'estampat de pigues, un altre clàssic que pràcticament ha envaït qualsevol peça i que aquest estiu tornarà a apoderar-se dels nostres looks.



Vestits vermells

Si t'agrada el vermell, estàs d'enhorabona perquè serà el color rei de l'època estival. És el to que es vestirà sense parar fins que acabi l'estiu.

Pensaràs que el vermell sempre ha estat present, i no et falta raó, però en aquest 2020 serà present amb major forçaen la majoria de vestits de totes les botigues. A donar-li vida al teu armari!