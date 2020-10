Rosa Clará: «A la primavera hi haurà casaments seminormals»

Quin balanç fa d'aquests vint-i-cinc anys?

Vam iniciar aquest bonic projecte amb molta responsabilitat i hem tingut moltes alegries i una gran expansió. Tot va començar de forma senzilla, no com un gran projecte, però el cert és que les coses han anat molt de pressa.



La seva irrupció en la moda nupcial va suposar aire fresc per a les núvies. Com recordes els seus inicis?

Vaig estudiar Dret, però no era el meu sector. Després em vaig formar en el sector nupcial i vaig aprendre l'ofici. Treballava en una companyia nupcial, però farta de viatjar, vaig decidir obrir una petita botiga al Passeig de Gràcia de Barcelona fa vint-i-nou anys, quan el meu fill acabava de néixer. Vaig començar a comprar vestits a diferents marques, però ràpidament em vaig adonar que el que les núvies em demanaven no tenia res a veure amb el que els hi estava oferint. En aquell moment va sorgir la idea de posar-me a fer els meus propis dissenys. I a partir d'allà recordo que tot va ser molt ràpid.



La pandèmia ha coincidit amb la celebració dels 25 anys de la firma.

A causa de la crisi de la covid-19 van haver d'ajornar tots els actes que teníem previstos per celebrar les nostres noces de plata. Va ser molt dur, vam treballar durant mesos amb molta il·lusió, però no vam poder festejar-ho. Però afortunadament tenim molts anys per celebrar si no els 25, els 30, els 35 i tots els que vinguin. Jo represento els vint-i-cinc anys que han passat, però el meu fill Dani, es va incorporar el passat agost, té tota una vida al davant font l'empresa.



Com ha canviat el vestit de la núvia després de la pandèmia?

Hi ha hagut de tot. En casaments que es van ajornar per més endavant, les núvies han vingut a la botiga per comprar-se un vestit més senzill i així casar-se pel jutjat i celebrar-ho més endavant amb tots els convidats.



Ha quantificat les pèrdues?

Tenim botigues i punts de venda en tot el món. Concretament a Espanya, quan va sorgir la pandèmia, vam haver de tancar les botigues durant tres mesos amb la incertesa de no saber que passaria. Es van posposar el 40% dels casaments, però a partir de setembre s'estan celebrant enllaços de diverses formes. Sempre intento donar un missatge positiu perquè aquest país ha de seguir endavant.



Creeu que l'any que ve es recuperarà la normalitat en relació amb els casaments?

Ems hem d'adaptar a la normalitat el màxim possible, fer les coses ben fetes i ser optimistes. Tinc l'esperança que la pròxima primavera se celebraran casaments seminormals. Possiblement la núvia que es casi al maig demanarà als seus convidats la prova de la covid.



Quin és el segell d'identitat de la casa?

Les nostres col·leccions tenen un patró impecable, utilitzem els millors teixits i la innovació és constant. Disseny, artesania i qualitat són les grans bases de la marca.



Com ha evolucionat el sector nupcial al llarg d'aquests anys?

S'han produït molts canvis. El món digital ha posat la moda a l'abast de moltíssima gent i això, fa anys, era impensable. Ara les núvies tenen una cultura en moda que abans no hi havia. No obstant això, el principal canvi està en l'edat. Quan nosaltres vam començar, la núvia tenia 23 o 24 anys com a molt. Eren nenes que venien a provar-se el vestit acompanyades de la família, que les influïa. Avui, en canvi, arriben núvies que amb sort tenen 30 anys i ja saben perfectament el que volen i decideixen per elles mateixes.



Ser líder en tendència de moda nupcial l'ha portat a vestir a nombroses celebritats.

És una il·lusió que vivim amb elles. Jo sempre dic que una núvia està en un moment especial de la seva vida, no importa a què es dediqui. Tant és qui sigui. Nosaltres vestim il·lusió.



Alguna anècdota per compartir?

Recordo que una de les primeres va ser Paula Echevarría. Li vam confeccionar el vestit del seu casament amb David Bustamante, el de comunió de la seva filla i el vestit del casament de Velvet (la sèrie d'Antena3). A Paulina Rubio li vam dissenyar quatre vestits pel seu casament amb Colate. Com estava de gira, no va poder venir a fer-se les proves i al final vam haver d'anar a Miami perquè es provés els vestits. L'últim va ser en el mes d'octubre de l'any passat per a Mery Perelló, la dona de Rafa Nadal, que va lluir un espectacular disseny amb un escot realitzat en encaix francès, inspirat en l'art déco, bordat a mà, de manera meticulosa, amb micropedra incrustada en el dibuix. També van fer els vestits de les mares dels nuvis i la germana del tenista.