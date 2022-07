Poc abans de viatjar fins a unes mines de sal a la ciutat francesa d'Arlés per assistir a la desfilada de la col·lecció Le Papier de Jacquemus, Georgina Rodríguez ha gaudit amb Cristiano Ronaldo d'unes vacances en aigües del mediterrani. Han estat uns mesos especialment difícils després de la pèrdua d'un dels bessons que estaven esperant –només va sobreviure al part la petita Bella Esmeralda–, dol del que a poc a poc es van refent i per al que segur els han anat molt bé aquests dies de desconnexió per les illes de Mallorca i Eivissa.

No estaven sols, a la parella els acompanyaven els seus fills, amb els quals han aprofitat per donar-se capbussades, prendre el sol i descansar tal com hem pogut comprovar en un petit àlbum de fotos familiar que la model ha compartit via Instagram amb més de 39 milions de seguidors.

Durant aquesta escapada a les balears a Georgina Rodríguez hem tingut l'ocasió de veure-la també dalt del luxós iot de Cristiano Ronaldo, una embarcació batejada Azimut Grande 27 Metri valorada en més de 6 milions d'euros, juntament amb el futbolista. Allà ha aparegut presumint de figura només tres mesos després de donar a llum amb un breu biquini de color negre format per una part superior d'anella i una calceta tipus tanga com a part inferior.

Un senzill de dues peces i de disseny minimalista que segueix l'estil del vestit de bany favorit de dones com la cantant Aitana o l'actriu Sarah Jessica Parker perquè saben que mai passa de moda. Això sí, la model no s'ha limitat a lluir aquest vestit de bany tal qual, sinó que l'ha acompanyat ni més ni menys que de dos espectaculars collarets formats per diamants que no han passat desapercebuts.

La sorprenent combinació de biquini negre i collaret brillant s'entén sobretot si has vist el documental produït per Netflix Soy Georgina del qual la de jaca és protagonista absoluta i està ple de moments per al record. Al llarg dels diferents capítols, Georgina Rodríguez va explicant com és el seu dia a dia, com ha arribat a ser l'estrella que és en aquest moment i com defineix el seu estil i gust per la moda a través de frases com: "Em agrada barrejar un xandall de 5 euros amb la meva bossa o els meus súper sneakers. M'encanten les joies amb un xandall, que hi ha gent que ni ho entén ni ho entendrà. Però ja ho faran", explica en un dels episodis.