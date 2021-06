El ple de l'Ajuntament de Moià d'aquest dimecres ha aprovat liquidar el crèdit de 8 milions d'euros amb el Ministeri d'Hisenda. D'aquesta manera, el municipi deixa d'estar sota "la tutela financera de l'Estat" i deixa enrere, segons el seu alcalde, Dionís Guiteras, "una etapa fosca i trista", que els ha obligat a prendre decisions dràstiques. Després de 28 anys de govern convergent, Guiteras va entrar a l'alcaldia de Moià l'any 2011, ara fa 10 anys, i es va trobar amb un deute del 395%. Amb un pressupost d'uns set milions d'euros, aquest poble de poc més de 6.000 habitants arrossegava un deute de 25,5 milions d'euros i la tresoreria estava totalment buida. Llavors, el consistori va haver de replantejar tot el seu funcionament i es va declarar en fallida tècnica.

Entre les principals mesures que va impulsar Guiteras, va ser advertir els proveïdors i les entitats bancàries que no cobrarien i acomiadar el 40% del personal de l'administració. La policia local, per exemple, va passar de 15 agents a tenir-ne set. L'escola de música es va tancar. El Consistori va replantejar tot el seu funcionament i totes les despeses van passar a estar completament controlades, a més de mantenir els impostos alts. I l'Estat central va intervenir els comptes i es van pagar les factures pendents immediatament.En declaracions a l'ACN, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha agraït l'esforç que han fet tant els treballadors municipals com la ciutadania en els últims deu anys. El batlle ha explicat que deixar enrere el deute que l'Ajuntament tenia amb el Ministeri d'Hisenda els permetrà fer inversions i tornar-se a endeutar "amb racionalitat". "Els moianesos podran decidir el seu futur i que fer amb els seus diners".

Crida a la prudència

Guiteras ha reconegut que, després de deu anys durs, "ens mereixem ara calma i veure com encarem el futur sense hipoteques". Ha fet, però, una crida a la "prudència". "Ara el plenari haurà de decidir que fem, si seguim amb aquesta pressió fiscal tan elevada que ens permetria fer més despesa o donem un respir a les famílies i baixem la pressió fiscal, amb un pressupost més petit", ha dit.