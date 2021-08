El Festival de Titelles del Moianès escalfa motors per la que serà una edició "de rècords". En el seu cinquè any, el certamen vol guanyar la batalla a la pandèmia i sumarà més escenaris que mai. En guanyarà tres, de manera que hi seran presents nou dels deu municipis de la comarca. També creix en activitats, acumulant-ne fins a 26. A més, s'han fixat com a objectiu arribar als 6.500 espectadors, la xifra més alta de la seva història. "Tot i ser un festival de comarca aspirem arribar a ser un festival de referència al territori català", apunta el seu director, Carles Cañellas. Arrencarà aquest dijous a Castellterçol i, fins al 5 de setembre, recorrerà el Moianès per acabar a l'Estany.

El Festival de Titelles del Moianès va néixer ara fa cinc anys a Calders de la mà de l'entitat Espai Animacions. Cada any s'hi ha anat sumant més municipis de la comarca. L'any passat van aconseguir ser sis i enguany hi seran tots a excepció de la Granera, que no hi serà per raons econòmiques. I és que són els ajuntaments els que es fan càrrec de les despeses. "Amb 77 habitants els hi ha resultat inviable", justifica el director del festival, Carles Cañellas.

La suma d'escenaris ha fet que el festival, amb el pas dels anys, hagi acabat convertint-se en "itinerant". Arrencarà dijous a Castellterçol i anirà fent una estada a cadascun dels municipis del Moianès, amb activitats diferents a cada poble, fins a acabar a l'Estany el 5 de setembre.

26 activitats

Aquesta edició de 2021 comptarà amb un total de 26 activitats, 24 de les quals seran espectacles. S'hi podran veure de diferents tècniques de manipulació, com ara la tija o el guant, i pensades per a diferents públics. "Volem que la gent conegui el ventall de tècniques que existeixen", explica el director.

Alhora, hi haurà un taller d'introducció a la titella de fil i una exposició de titelles de la col·lecció Herta Frankel. L'objectiu, explica Cañellas, és donar també una visió "pedagògica" al certamen que vagi més enllà dels espectacles. En aquest sentit recorda que el finançament del festival ve "d'institucions públiques i, per tant, tenim el compromís de ser també un servei públic".

Voluntat de seguir creixent

Tot i ser un festival molt arrelat al Moianès, els impulsors confien a seguir consolidant-se en el sector per convertir-se en "un festival de referència al territori català".

Enguany totes les companyies participants en el festival són de Catalunya, a excepció d'una que ve de Madrid. En aquest sentit, avança el director, la voluntat dels organitzadors és, un cop passi la pandèmia, ampliar fronteres i començar a contractar també artistes de fora de l'Estat. L'objectiu és que el certamen es pugui convertir en un punt d'intercanvi d'experiències pels professionals.

Només es repeteix un espectacle

Tots els espectacles seran exclusius, a excepció d'un que es podrà veure en més d'un municipi. És el cas de 'Circumloqui' de la companyia Peus de Porc, que actuarà a Calders i Moià.

Pel que fa als artistes, n'hi ha que repeteixen i que ja havien actuat al festival en edicions passades. N'és un exemple el de la companyia de Jordi Bertran que duran el seu espectacle 'Poemes Visuals' per tercera vegada al Festival de Titelles del Moianès. "La idea és que puguin actuar en altres municipis d'on ho van fer i que gent que se'ls va perdre o els va agradar molt i volen tornar a veure'l ho puguin fer", afegeix Cañellas.

Tots els espectacles es faran seguint les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries per la pandèmia, amb un aforament limitat. A més, els diferents ajuntaments han ideat sistemes de reserva prèvia per tal de garantir que no s'assoleixi el topall.