Castellterçol celebrarà aquest dilluns, com cada 17 de gener, la tradicional Festa de Sant Antoni, tot i que ho farà sense el seu acte central, el de la cercavila i passada dels Tres Tombs, que s’ha decidit suspendre per evitar aglomeracions en l’actual context de pandèmia. La jornada començarà a 2/4 d’11 a la plaça de Cal Llauner, on els agremiats recolliran la bandera i acompanyaran els Ancians d’Honor a l’església de Sant Fruitós. Serà allà on, a les 11, se celebrarà una missa en honor del sant. A més, es beneiran els tradicionals panets de Sant Antoni i, en sortir, es podran comprar els tortells. El que també s’ha suspès és el ball de tarda. Dimecres que ve es farà, a les 5 de la tarda, una missa en sufragi dels agremiats difunts traspassats el darrer any.