Moià destinarà la coberta del pavelló poliesportiu a la generació d’energia solar, un dels primers projectes que pot impulsar l’Ajuntament en el camp de les energies renovables i per incidir en l’estalvi en la factura municipal.

En concret, el consistori té aprovat i en aquests moments ja amb la licitació oberta un contracte d’obres per la instal·lació de plaques fotovoltaiques aprofitant la teulada de l’equipament esportiu per a la generació d’energia per a autoconsum col·lectiu.

L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per poder abastir part del consum de l’emplaçament o emplaçaments associats. Alhora, aquesta instal·lació pretén reduir la factura elèctrica i esdevenir un equipament més autònom i competitiu al reduir la seva dependència energètica.

Es tracta d’un projecte que s’ha posat a concurs amb un pressupost de gairebé 159.000 euros i que pels terminis previstos hauria d’estar a punt aquest mateix any.

Segons fonts municipals, un cop estigui en marxa permetrà reduir el consum energètic del pavelló i equipaments municipals propers als quals es connectarà, amb una estimació d’estalvi de més de 20.000 euros anuals en la factura energètica, i de 35 tones de CO2 anuals.

El projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona del 90% del cost (142.654 euros), dins del Programa Renovables 2030.