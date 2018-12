Tucano urbano llança les jaquetes d'hivern Nashi i Shina

n Nashi i Shina són les noves jaquetes de Tucano Urbano per a home i dona. Confeccionades en soft shell strech de tres capes a l'exterior i poliamida i farciment tèrmic de polièster a l'interior, són 100% impermeables gràcies al sistema Hydroscud amb costures segellades. Per impedir que hi entri l'aigua de la pluja, incorporen tancaments elàstics als punys i una caputxa extraïble al coll dotada d'un folre micropolar. Totes dues disposen de proteccions homologades per a coll i colzes, i té un preu de 249 euros per al model Shina i de 269 euros per al model d'home Nashi.