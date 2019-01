Per celebrar l'arribada del 2019, Land Rover North America ha anunciat recentment el Land Rover Defender de pròxima generació, que començarà a comercialitzar-se tant als EUA com al Canadà a partir de l'any 2020. Les proves del nou vehicle, que ja estan en marxa a tot el món, sotmeten el tot terreny a les circumstàncies més extremes per assegurar-se que sigui el vehicle de la marca Land Rover amb millor capacitat off road.