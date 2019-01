RENAULT LIDERA el mercat elèctric

La gamma Zero Emissions (ZE) de Renault s'ha consolidat com una de les grans protagonistes del creixent mercat dels vehicles elèctrics. La marca francesa va ser una de les pioneres a introduir la mobilitat elèctrica en la seva gamma, per oferir una cada vegada més variada oferta de zero emissions de CO2, diòxids de nitrogen, sorolls i olors.

Aquest caràcter innovador ha portat Renault a tornar a situar-se al capdamunt d'aquest segment amb més de 2.300 unitats matriculades l'any 2018. Una xifra que supera un 25% les vendes de l'exercici anterior, per a assolir una quota de mercat del 30%.

Dins la seva oferta ZE, el Zoe gaudeix del privilegi de ser el model més venut d'aquesta categoria al nostre país, ja que des del seu llançament l'any 2013 ha superat les 4.000 unitats comercialitzades.

A més, l'utilitari compacte 100% elèctric té el major percentatge de satisfacció del client de tota la gamma de models de Renault. El seu nivell d'autonomia homologat, que arriba als 315 quilòmetres reals (homologació WLTP), el situa com un dels models amb més rang d'utilització del mercat 100% elèctric.

Aquests factors, juntament amb la capacitat per a 5 ocupants, l'han fet el model ideal per protagonitzar el reeixit servei de car-sharing denominat Zity, que ja ha superat els 150.000 usuaris en el seu primer any de vida a Madrid.

Per si tot això no fos suficient, el Zoe ha estat el vehicle 100% elèctric més venut l'any 2018 al canal d'empreses, i ha aconseguit la confiança de grans corporacions i administracions públiques.



la gamma més completa

D'altra banda, el Kangoo ZE també ha ocupat el lideratge del segment dels furgons de mida compacta del 2018 de manera indiscutible, amb un 40% de quota de mercat. És una evidència que cada vegada hi ha més empreses i treballadors autònoms que aposten per vehicles de la categoria del Kangoo ZE, que acumula més de 2.000 unitats venudes des del seu llançament a Espanya.

Sense sortir del segment dels vehicles destinats a tasques professionals, cal destacar que el 2018 ha estat l'any de llançament de la nova Master ZE, ideal per al repartiment d'últim quilòmetre a les grans ciutats.

Finalment, el Twizy, el revolucionari petit model biplaça, domina també el segment de quadricicles 100% elèctrics comercialitzats al nostre país, amb prop de 150 unitats comercialitzades, fet que representa prop de 2 de cada 3 unitats venudes a Espanya durant el darrer exercici.