Jaguar I-Pace, provem el cotxe de l'any 2019 a Europa

L'arribada del nou Jaguar I-Pace al nostre mercat ha suposat tota una revolució: amb ell, la marca britànica ha presentat el seu primer model 100% elèctric de la història, que a més disposa d'una potència de 400 CV i una autonomia de 480 quilòmetres segons el cicle d'homologació WLTP. L'aposta de Jaguar, d'una banda, és segura i, de l'altra, de risc. Segura perquè actualment un dels segments automobilístics que estan més de moda és el dels tot camins, i en aquest sentit el nou I-Pace hi encaixa a la perfecció. I de risc perquè, tot i que els vehicles elèctrics van guanyant protagonisme al nostre mercat, encara ho fan a un ritme força lent, especialment si es compara amb alguns països nòrdics.

El nou I-Pace es l'adeu de les benzineres. Sergio Domínguez.

El que tenia clar la marca britànica és que el llançament del seu primer model 100% elèctric havia de suposar un veritable cop sobre la taula. I gràcies al Grup d'Automoció Sala Team, concessionari oficial Jaguar, Land Rover i Suzuki i servei oficial Seat, hem tingut l'oportunitat de provar el nou tot camí elèctric, per esbrinar si Jaguar realment ha aconseguit capgirar el segment amb el nou I-Pace.

Jaguar I-Pace: un elèctric amb disseny atractiu



Fins ara una de les característiques d'un bon nombre de vehicles elèctrics és que disposaven d'un disseny molt estrident i recarregat, que moltes vegades eren d'un barroquisme excessiu que els feia estèticament discutibles. Però com es pot comprovar amb les imatges que il·lustren l'article, aquest no és el cas de l'I-Pace. Ian Callum, director de disseny de Jaguar, va comentar durant la presentació del model que amb l'I-Pace «no només volíem crear un cotxe totalment diferent de la resta de vehicles que fabriquem, sinó que volíem que el disseny rendís homenatge a la nova tecnologia elèctrica». I es pot dir que en l'apartat estètic han desenvolupat un treball perfecte, ja que l'I-Pace és un vehicle totalment diferent de la resta de models de Jaguar però conserva el llenguatge de disseny típic de la marca.

El nou I-Pace té un disseny molt atractiu. Sergio Domínguez.

Per arribar a fer-se una idea de l'arquitectura de l'I-Pace, convé mencionar que no disposa de motor de combustió ni de túnel de transmissió, i aquesta disposició ha permès als enginyers de Jaguar avançar la posició de l'habitacle, ampliar la distància entre eixos i reduir els voladissos, i per tant augmentar l'espai interior i oferir una estètica més esportiva.

El Jaguar I-Pace ha estat escollit Cotxe de l'Any a Europa 2019. Sergio Domínguez.

Amb aquest plantejament la marca ha aconseguit dissenyar un tot camí de 4,68 metres de longitud amb un coeficient aerodinàmic de tan sols 0,29 Cx, gràcies a una part frontal molt baixa i agressiva, una part lateral esportiva que disposa d'una cintura molt elevada i una part posterior molt angulosa i aerodinàmica que amaga un espectacular maleter de 656 litres (als quals cal sumar un altre petit maleter davanter de 27 litres).

De debò que això és un SUV?



Tenia moltes ganes de posar-me al volant del nou I-Pace, ja que volia resoldre una sèrie de dubtes: es condueix com un SUV o com un esportiu? L'autonomia que anuncia és real? Quant tarda a car-regar-se? Realment és tan ràpid com sembla? Bé, anirem resolent aquestes qüestions de mica en mica.

En primer lloc, realment costa molt adonar-se que estem al volant d'un tot camí de 2,2 tones, ja que es condueix més aviat com un esportiu però amb la comoditat d'un tot camí. La clau per aconseguir aquesta sensació la trobem en el fet que, a diferència de la majoria de tot camins de longitud similar que mesuren més d'1,65 metres d'altura, l'I-Pace fa 1,56 metres d'alt, aprofitant la seva estructura de vehicle elèctric.

El seu interior ofereix materials de gran qualitat. Sergio Domínguez.



D'altra banda, el cotxe és capaç de compensar les inèrcies típiques d'un pes tan elevat amb la col·locació de les bateries sota els seients, de manera que el centre de gravetat és molt baix. L'únic moment en què la conducció de l'I-Pace canvia respecte de la d'un model amb motor de combustió és a l'hora de passar pels típics ressalts de reducció de velocitat, i és que, per la distribució del pes de les bateries, l'I-Pace tendeix a rebotar, tot i que gràcies a la suspensió pneumàtica no arriba a ser incòmode en cap moment.

En segon lloc, efectivament l'autonomia que anuncia és real. Amb unes bateries de 90 kWh de capacitat que serveixen per alimentar els dos motors elèctrics de què disposa a cada eix –i que converteixen l'I-Pace en un vehicle 4x4-, és possible carregar-lo en 12,9 hores mitjançant un sistema Wallbox de 7,2 kW, però si fem servir un carregador ràpid de 100 kW una recàrrega del 80% requereix tan sols 40 minuts. I si bé és cert que l'autonomia màxima de 480 quilòmetres es podria arribar a aconseguir practicant una conducció molt eficient i amb els sistemes multimèdia o de climatització desactivats, el cas és que les xifres d'autonomia restant que indica l'ordinador de bord són totalment reals i més que suficients per afrontar la majoria de trajectes.

Finalment, toca respondre la darrera qüestió, i la resposta torna a ser afirmativa. El parell que proporcionen els dos motors elèctrics és immediat, i els 400 CV de potència es deixen sentir des del primer moment que premem l'accelerador. A més, és possible conduir l'I-Pace tan sols amb el pedal de l'accelerador, ja que la majoria de les frenades es poden fer gràcies al sistema de frenada regenerativa sense haver de prémer el pedal de fre.



En definitiva, l'I-Pace suposa una veritable revolució ja no només en el segment dels SUV, sinó també dels elèctrics. És l'aposta guanyadora de Jaguar, que comencen a veure amb neguit alguns dels seus rivals alemanys o americans.