Ni xancletes ni pantaló curt: els Mossos controlaran l'equipació dels motoristes

La Servei Català de Trànsit (SCT) ha iniciat una campanya per conscienciar els motoristes de la "vital" importància que, per garantir la seva seguretat, segueixin portant una bona equipament malgrat l'arribada del bon temps, de manera que s'eviti la imatge de moters en xancletes i pantaló curt.

Amb el lema "Motorista, una protecció per a cada part del cos", Trànsit inicia avui aquesta campanya per a motoristes, amb l'arribada del bon temps, que dispara l'ús d'aquests vehicles de dues rodes a la xarxa viària catalana, on han mort 15 motoristes des que va començar el 2019, davant els 18 del mateix període de l'any passat, i 105 n'han quedat ferits greus (van ser-ne 85 l'any passat).

En un comunicat, el SCT ha advertit que, al circular sense la protecció d'una carrosseria, qualsevol caiguda o impacte que pateixi un motorista pot comportar abrasions i greus lesions, per la qual cosa és d'una "importància vital" que portin un equipament integral, que és la seva "única protecció davant l'asfalt".

L'ideal, segons Trànsit, és que els motoristes portin el seu equipament integral tant en trajectes llargs com curts: jaqueta i pantalons llargs i botes, a més del casc homologat.

Amb l'arribada de les estacions més caloroses de l'any, Trànsit insisteix que és molt important que el motorista no es relaxi amb l'ús de l'equipament i protegeixi les seves extremitats amb mànigues llargues en braços i cames, així com que portin els peus tapats.

"Per la seva seguretat, aquest estiu volem evitar la imatge de motoristes circulant amb xancletes i pantaló curt", sosté Trànsit.

Al llarg d'aquesta setmana, els policies de trànsit faran una campanya intensiva per vetllar per la seguretat dels motoristes i el SCT repartirà díptics amb els consells bàsics sobre la indumentària més segura al manillar.

En concret, la jaqueta i els pantalons no poden deixar ni el tronc ni les extremitats al descobert, les botes han d'arribar fins al turmell, el casc ha de ser homologat i integral, els guants és millor que siguin impermeables i els protectors corporals, com les proteccions per a la columna vertebral, poden ajudar a evitar lesions medul·lars greus.