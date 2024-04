Quant he d'inflar les rodes del cotxe? Així has d'interpretar l'etiqueta de la pressió dels pneumàtics

Molts conductors no saben quina pressió d'aire han de portar les rodes del seu cotxe, ni tampoc interpretar l'etiqueta del fabricant que ho indica. Si aquest és el teu cas, t'expliquem què signifiquen tots els símbols i números que surten a l'adhesiu que hi ha en el marc de la porta del vehicle, en la qual indica quina pressió necessita el pneumàtic, depenent de la grandària del mateix i de l'ús que se li exigeixi al cotxe. Aquesta etiqueta també pot aparèixer en la part interior de la tapa de la gasolina o en el manual d'instruccions.

Què signifiquen els ninotets de l'adhesiu de la pressió dels pneumàtics?

Quan ens aturem a observar aquests adhesius, ens trobem amb una sèrie de símbols en forma de ninots i maletes. Què representen realment? Els tres ninots amb una maleta, per exemple, indiquen la pressió adequada per a una càrrega lleugera, com quan viatgem sols o amb pocs acompanyants, i amb poc equipatge. En contrast, els cinc ninots amb tres maletes representen una càrrega pesada, com el cas d'un vehicle ple de passatgers o carregat amb molt d'equipatge.

Quan el cotxe viatja lleuger, necessita una menor pressió, ja que el pes no deforma en excés els pneumàtics. En canvi, quan va de gom a gom d'ocupants i maletes, el pes s'incrementa exponencialment, la qual cosa obliga a elevar la pressió d'aire perquè els pneumàtics no s'aixafin i es deformin.

Un etiqueta amb els diferents símbols per a la pressió dels pneumàtics / NEOMOTOR

També poden afegir-se altres elements com una ‘i’ o la paraula ‘eco’, que fan referència a la pressió adequada per gaudir d'un major confort, o per a aconseguir la màxima eficiència de combustible, respectivament. En aquest cas variaran lleugerament les pressions necessàries.

Faig cas als bars o els PSI?

En l'adhesiu s'expressen les pressions en bars (bar) i PSI. Però, quina és la diferència entre aquestes dues unitats i a quina hem de parar atenció? Mentre que el bar és la unitat de mesura estàndard a Europa, el PSI (lliures per polzada quadrada) és més comuna en altres llocs, com Amèrica del Nord. No obstant això, a Europa, és recomanable seguir les indicacions en bars, ja que estan ajustades als estàndards de seguretat i regulacions locals. Fins i tot alguns cotxes poden expressar-les en KPa.

Com diem, cal fer cas als bars, que solen ser un número de dues xifres tipus: 2,0; 2,5, etc. Però existeixen cotxes en els quals apareixen les pressions en kPa amb tres xifres. En aquest cas caldria imaginar que correm la coma un parell de llocs cap a l'esquerra de manera que les xifres que hem posat abans com a exemple serien: 200 (2,0) i 250 (2,5).

Cada pneumàtic té la seva mesura

Un mateix model de cotxe, depenent principalment del motor que porti, pot muntar diferents mides de pneumàtics, la qual cosa farà que variï la pressió que necessita cadascun d'ells. Per això, en moltes etiquetes veiem que es reflecteixen diferents pneumàtics i tot seguit la pressió marcada pel fabricant que necessita cadascun d'ells. Assegura't de quina roda munta el teu cotxe i posa-li l'aire que necessiti.

A més, cal tenir en compte que els pneumàtics de l'eix davanter pot ser que necessitin una pressió diferent al dels de l'eix posterior, depenent del model de cotxe. Per això s'indica específicament en l'adhesiu.

Mantingues sempre la pressió adequada

No seguir les recomanacions de pressió dels pneumàtics pot tenir conseqüències greus. Una pressió excessiva pot provocar un desgast irregular dels pneumàtics, reduint la seva vida útil i comprometent la tracció a la carretera. D'altra banda, una pressió massa baixa pot augmentar el risc de rebentades, així com disminuir l'eficiència del combustible i l'estabilitat del vehicle. És per això que parar atenció a aquests petits adhesius pot marcar la diferència entre un viatge segur i un perill latent en la carretera.