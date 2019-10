Kia e-Soul, tota l'aposta a l'elèctric

L'aposta de Kia per l'electricitat té el Soul com un dels seus més clars exemples. Sota la denominació e-Soul, l'últim model que ha arribat de la gamma de Kia recorre a dues úniques alternatives elèctriques, que venen a consolidar el procés de desenvolupament que el fabricant coreà té en marxa i amb el qual espera tenir fins a un total de 16 models electrificats de cara a l'any 2025.

L'e-Soul passa a formar part de l'oferta 100% elèctrica de Kia, de la qual ja en formava part l'e-Niro. Un vehicle que s'ha adaptat a l'electricitat amb una gamma formada per una doble alternativa de sistemes de propulsió de zero emissions; un autonomia estesa (amb 64 kWh) i un segon estàndard (amb 39,2 kWh). El de major autonomia equipa un motor elèctric de 150 kW (204 cv), amb el que pot recórrer fins 452 km amb una sola càrrega. En el cas de la versió de 39,2 kWh, el propulsor ofereix 100 kW (136 cv) i 276 km de conducció «zero emissions». En el nostre cas, vam tenir l'oportunitat de provar la versió superior en un trajecte mixt que incloïa el centre de Madrid, vies d'alta velocitat i fins i tot un revirat tram d'una carretera comarcal.

Les prestacions del motor de 150 kW són excel—lents i destaca especialment la seva contundent resposta, amb la possibilitat de triar entre quatre modes de conducció (Normal, Sport, Eco i Eco +) i l'eficaç sistema de frenada regenerativa, que s'acciona des de les lleves situades darrere del volant.

A més, i després de realitzar el trajecte estipulat, l'autonomia perduda i el quilometratge realitzat coincidia a la perfecció, de manera que les xifres d'autonomia que ofereix la marca són assolibles, tot i que per verificar-les es necessitaria fer una prova més exhaustiva.

A nivell estètic, el Soul EV manté l'essència dels seus antecessors, encara que amb uns més que evidents canvis que reforcen la seva moderna proposta de mobilitat. A aquestes modificacions contribueixen de manera directa els estilitzats fars de led, el panell situat en el seu frontal que inclou l'endoll de càrrega o la treballada aerodinàmica del seu característic disseny cúbic.

A més, el Soul EV ha fet un pas endavant en matèria d'equipament i nivell de qualitat, amb la possibilitat d'equipar, depenent del nivell d'acabat, elements com ara un carregador sense fils per a telèfons, seients davanters i posteriors calefactables, un equip de so Harman Kardon o un sistema de projecció d'informació sobre el vidre Head-Up Display.

Els preus del nou e-Soul parteixen des dels 36.225 euros en el model estàndard i des 42.725 en el cas del d'autonomia estesa.