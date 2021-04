Nova generació ELÈCTRICA

Kia va presentar el passat mes de gener el seu nou logotip i va fer tota una declaració d'intencions eliminant la paraula «motors» del seu nom corporatiu, que va quedar en Kia Corporation. Aquesta fita donava per iniciada l'era de l'electrificació per a la marca, en la qual llançarà set cotxes 100% elèctrics fins al 2027. El primer serà l'EV6, un crossover elèctric amb el qual la marca estrenarà el seu nou logotip, una nova plataforma per a vehicles elèctrics, noves tecnologies i un llenguatge estètic renovat.

La marca sud-coreana presenta un SUV d'aspecte sobri, elegant i amb detalls que deixen entreveure certa esportivitat. A la part frontal destaca la «digital Tiger Nose», l'evolució de la seva tradicional graella per als vehicles elèctrics. L'EV6 no és un cotxe excessivament llarg (arriba als 4,68 metres), però la seva batalla de 2,9 metres promet un interior molt espaiós, a més d'un maleter de 520 litres de capacitat en la part posterior i un altre de 52 litres a la part davantera del model 2WD (20 litres en el de tracció total). El quadre de comandaments disposa de dues pantalles de 12 polzades per al sistema d'infoentreteniment i el quadre d'instruments.

Encara que el seu disseny sorprendrà a més d'un, sens dubte les seves prestacions seran un altre dels seus arguments a favor. La companyia asiàtica oferirà diverses versions del vehicle i dues mides de bateria: la gran, de 77,4 kWh de capacitat, o la estàndard, de 58 kWh. Entre les seves versions hi trobarem l'estàndard, la GT-Line o la GT, que només equiparà la bateria més potent.

En el cas de l'EV6 i l'EV6 GT-Line, la primera elecció ha de ser la tracció, posterior o a les quatre rodes. La segona serà decantar-se per una bateria, oferint la més gran més de 510 quilòmetres d'autonomia. Amb la bateria de 58 kWh -que és la petita- la seva potència arribarà als 170 CV en la variant de tracció posterior i als 235 CV en la de tracció total, amb 605 Nm de parell màxim en aquesta última i sent capaç d'accelerar de 0 a 100 en 6,2 segons. Amb la bateria més gran la potència augmenta fins als 229 CV i 325 CV, respectivament. En aquest cas l'acceleració de 0 a 100 serà en 5,2 segons.

A aquestes opcions se li sumarà la versió topall de gamma, anomenada EV6 GT. En aquest cas només podrà equipar la bateria més gran i dos motors per oferir tracció total, de manera que tindrà una potència de 585 CV i un parell de 740 Nm, passant de 0 a100 km/h en 3,5 segons i aconseguint una velocitat màxima de 260 km/h.

Les bateries podran carregar-se amb una tensió de càrrega de 800 V o 400 V, podent recuperar el 80% de la seva capacitat en 18 minuts en un carregador ràpid o 100 km en quatre minuts i mig. Com la majoria d'elèctrics, l'EV6 també podrà recuperar energia de marxa aprofitant l'excés de potència del motor. El conductor podrà triar entre quatre nivells de frenada regenerativa i fins i tot conduir amb un sol pedal.