El TONALE entra en JOC

L’Alfa Romeo Tonale ha esdevingut el quart integrant del llistat de models favorits del Premi Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica. La proposta SUV de mida compacta de la marca italiana s’ha guanyat aquest lloc després d’aconseguir el major nombre de vots a la consulta celebrada a l’abril, mes en què el Tonale ha compartit protagonisme al web mejorcoche.epi.es amb el Mazda CX 60 i l’MG 5.

Una votació en què els tres candidats tornaven a posar de manifest el predomini del procés d’electrificació que viu la indústria de l’automòbil, així com les tendències off-road que no paren de guanyar presència als catàlegs dels fabricants i popularitat entre els usuaris. En aquest sentit cal destacar la recepta formulada pel model guanyador, en què s’uneix el concepte SUV cupè, el caràcter esportiu innat de la marca del trèvol i l’aparició, per primera vegada, de l’electricitat al catàleg de motoritzacions de la marca italiana.

Estrena electrificada

Precisament és l’apartat dels motors un dels més rellevants del nou Tonale. La gamma de propulsors d’aquest SUV estrena un nou motor gasolina Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) de 130 o 160 CV associat a una unitat elèctrica de 15 quilowatts (20 CV) que acaba de configurar un sistema d’hibridació lleugera molt complet. Tant és així que el Tonale pot de circular de manera completament elèctrica en determinades circumstàncies, com per exemple quan ens movem a baixes velocitats o quan fem maniobres. A l’esglaó més alt de la gamma electrificada del Tonale se situa una variant híbrida endollable amb tracció total Q4 que desenvolupa una potència combinada de 275 CV i ofereix una autonomia 100% elèctrica i «zero emissions» d’aproximadament uns 60 km.

Tres nous candidats

Pel que fa a la votació del mes de maig, tres models nous s’incorporen al panell de candidats al Cotxe de l’Any dels Lectors. En aquesta ocasió BMW, Dacia i Kia presenten els Sèrie 2 Coupé, Jogger i Niro respectivament com a aspirants a un guardó que compleix 21 anys en la seva actual edició.