Visites a la fàbrica Pirelli, als Panyos i al Centre de l’Aigua de Can Font; un escape room al Museu de la Tècnica; les jornades tècniques dels Panyos sobre el tema «Emprendre en temps de pandèmia»; i la presentació del llibre La Catalunya Industrial, de Daniel Romaní, són les propostes que tindran lloc a Manresa, des d’avui i fins al 31 d’octubre, organitzades pel Museu de la Tècnica-Parc de la Sèquia i l’Ajuntament de Manresa, per celebrar la sisena edició de la Setmana del Turisme Industrial, impulsada per la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC). Per a totes les activitats és necessària reserva a www.parcdelasequia.cat. A tots els actes caldrà dur mascareta.

Fàbrica Pirelli

Avui, 16.30 h. La Setmana del Turisme Industrial a Manresa s’obre avui amb una visita als elements patrimonials més destacats de la fàbrica Pirelli : els edificis del segle XIX, la resclosa i turbina, la nau bambury i les instal·lacions més modernes.

Museu de la Tècnica

Demà, 16.30 h. Es portarà a terme un escape room familiar on els participants hauran de resoldre l’entrellat dels enigmes que proposarà Josep Maria Llorenç, un cintaire jubilat que, abans de morir, vol deixar el seu llegat a qui superi totes les proves.

Fàbrica dels Panyos

Diumenge. Durant el matí es podrà visitar Els Panyos de Manresa, la fàbrica més antiga de Catalunya i de l’estat. Construïda al voltant del 1820 és un dels principals exponents dels inicis de la revolució industrial a casa nostra. L’edifici conserva bona part de la seva estructura original i és considerat Bé Cultural d’Interès Nacional. Dijous 28, a les 18 h, al Museu de la Tècnica es duran a terme les Jornades Tècniques dels Panyos sota el nom «Emprendre en temps de pandèmia». Amb la historiadora Rosa Serra, que explicarà com la societat Miralda&Cia va impulsar la construcció d’aquesta fàbrica, i una taula rodona, moderada pel periodista Carles Jodar, amb Adrià Monclús (CEO i cofundador de Delocaly) ; Pau Feliu (CEO de Maccion Lean Solutions), Carles Pont (president de PIMEC Joves Catalunya Central) i Anna Gasulla, tècnica d’emprenedoria i empresa del CEDEM

Can Font

Dissabte 30 d’octubre, 17 h. La visita al Centre de l’Aigua de Can Font permetrà descobrir l’espai que acull la cisterna, on es recollien les aigües pluvials de Can Font. La visita inclou l’experiència sensorial Els sons de l’aigua, a l’ermita.