El Club del Subscriptor ofereix als seus socis, dintre del Cicle de concerts de Música i Romànic, un descompte d'un 2X1 per veure Cor Lerània “Cantare del cuore ci fa bene”. Amb aquesta premissa, el cor de cambra bagenc integrat per 10 cantaires i dirigit per Jordi Noguera obrirà el cicle amb un programa integrat per músiques que van del s.XVI al XIX. Música dels compositors Claudio Monteverdi, Johann Christoph Bach, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms. Aquest concert es farà a l' Església de la Cova de Sant Ignasi. Emblemàtic espai manresà, que venera l’humil indret on l’asceta Ignasi de Loiola es refugiava amb pensaments i pregàries tot just ara fa 500 anys i d’on sorgí l’essència dels seus exercicis espirituals. La visita es centrarà en la recent i extraordinària remodelació de l’interior del temple.

Diumenge 8 de maig, a les 18:30 h visita guiada i a les 19 h concert. Obtindreu un 2x1 presentant el carnet del Club a les taquilles del concert. Promoció limitada.