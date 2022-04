El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 16 euros per entrada per veure Una teràpia integral. Una comèdia que posa en qüestió la nostra necessitat de creure en alguna cosa. El retrat d’una societat que presumeix d’haver matat la religió però que té encara la necessitat obsessiva de tenir fe en alguna cosa que ens ajudi a trobar sentit a les nostres vides caòtiques. Un muntatge protagonitzat per Albel Folk, Andrea Ros, Roger Coma i Àngels Gonyalons

Dissabte 21 de maig, a les 17 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.