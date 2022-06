El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2X1 per veure l'òepra de Dido i Enees amb l' aula de cant i grups instrumentals del Conservatori de Sabadell. Una nova edició del Festival al poble més petit del Moianès. Granera, situat en un extrem del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, vol dinamitzar així la seva vida cultural i, alhora, posar en valor la natura que l’envolta, relacionant cultura i natura, concert i entorn, per tal que el públic visitant gaudeixi una experiència diferent i ino-blidable.

El Festival va dirigit de forma molt especial a famílies, i centrarà els seus esforços no només a atraure el públic aficionat a la música, sinó també els veïns de Granera, els visitants del Parc i el públic de la comarca que vulgui experimentar quelcom diferent. Un format innovador i original Cadascuna de les quatre actuacions programades, una per mes, de maig a agost, seguirà la següent estructura: · passejada-excursió per accedir a peu fins a l’indret de cada concert (esglésies, ermites, castell, masies). · taller de natura relacionat amb la fauna, la flora, els antics oficis, etc. i que tindrà a veure amb el lloc i el contingut del concert. · concert de 35 minuts amb una acurada tria de propostes musicals amb artistes contrastats i solvents. Dissabte 11 de juny, a les 18 h. Al Casal de Granera Presentant el carnet del Club a les taquilles del concert obtinindreu un 2x1. Promoció limitada.