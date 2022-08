Netflix. Alma, que s’estrena avui, és un thriller de gènere fantàstic obra de Sergio G. Sánchez i Kike Maíllo (Eva) i està protagonitzat pels catalans Mireia Oriol i Nil Cardoner, entre altres. Explica el cas d’una supervivent d’un accident d’autobús, que desperta a l’hospital sense recordar gairebé res de l’accident ni del seu passat. Durant la cinta intenta reconstruir els fets i recuperar la seva vida i la seva identitat.

D’altra banda, Netflix estrena a Espanya la primera temporada de la sèrie alemanya Kleo, on una espia és arrestada a l’Alemanya Oriental, el 1987 al Berlín Occidental.

HBO Max. La plataforma estrenarà dilluns el drama original propi La casa del dragón, una sèrie de deu episodis basada en la novel·la Fuego y Sangre, de George R.R Martin, ambientada dos segles abans dels fets de Joc de trons.

Apple TV. Arriba avui la sèrie Bad Sisters, una nova comèdia de la creadora Sharon Horgan (Catastrophe i Shining Vale). És una comèdia negra ambientada a les costes d’Irlanda i que narra les vides de les germanes Garvey, unides per la mort prematura dels seus pares. La plataforma n’estrena dos episodis avui i n’oferirà un de nou cada setmana fins a l’octubre.

Filmin. Estrena a l’estat espanyol de Noches de verano (Hot summer nights, 2017), protagonitzada per Timothée Chalamet (Call Me by Your Name). El film transcorre l’estiu del 1991. En Daniel és un adolescent tímid que comença a vendre marihuana accidentalment i poc a poc va fent créixer el negoci. Els problemes augmenten quan te una aventura amorosa amb la germana del seu soci.

Movistar +. La plataforma espanyola estrena la pel·lícula d’anime Over the sky. Más allà del cielo el proper dimarts. Yoshinobu Sena (creador del joc per a smartphones Vampire Holmes i de la posterior sèrie homònima per a televisió escriu i dirigeix ara una nova fantasia protagonitzada per joves adolescents, plena de fantasia i amor sobrenatural.

Disney+. La plataforma nord-americana va estrenar ahir She-Hulk, de Marvel, amb el nou personatge femení que comparteix el verd, la força i els poders de Hulk. Jennifer Walters és la protagonista i també hi surt Mark Ruffalo.