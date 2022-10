Aquest cap de setmana a la Catalunya Central arriba ple d'actes per fer en família. Entre els plans més destacats hi ha, la fira de tardor de Navàs i el OH Festival a Sant Benet.

Manresa

Ecoviure: Diumenge, de 9 a 13.30 h, sortida naturalista guiada pel riu Cardener, el tram més baix de la riera de Rajadell i la zona de la torre de Santa Caterina. 8,3 km. Punt de partida i arribada a la plaça de la Reforma. Cal inscripció prèvia. Organització: Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural. A les 10.30 h, Contes a l’Anella Verda: sortida des del bosc del Suanya, amb una passejada familiar de 4 km fins a la font de la Girada. A les 12 h, Els contes de la Marga Socias. Organització: Meandre i Parc de la Séquia. Dilluns, les 19 h, a la sala d’actes de la Casa Lluvià, xerrada: Rehabilitació energètica d’edificis. Per què rehabilitar ara?. Organizació: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Sant Benet de Bages

OH Festival: Dissabte, a Món Sant Benet. El festival uneix música, gastronomia, tallers per a tots els públics i activitats familiars. A les 11.30 h, obertura de portes. De 12 a 13 h, visita guiada Experiència Medieval. De 12.30 a 13.30 h, concert de Besmaya. De 13 a 15 h, Tir amb Art amb Solaç. De 13.30 a 15 h, concert de Canela N’ Drama. De 14 a 16 h, Estació Gastronòmica amb Ivan Margalef + Joseba Cruz. De 15 a 15.30 h, Concert Secret (Passi 1). De 15.30 a 16 h, Concert Secret (Passi 3). De 15.30 a 17.30 h, Art Truck amb Solaç. De 16 a 17 h, visita guiada Experiència Medieval. De 17 a 17.30 h, Concert Secret (Passi 2). De 17 a 17.30 h, show de cocteleria amb Marcos Ferrer. De 17.30 a 19 h, concert d’Iglú. De 17.30 a 19 h, auto maquillatge flúor. De 18 a 18.20 h, degustació de Xocolates Agrair (Passi 1). De 18.20 a 18.40 h, degustació de Xocolates Agrair (Passi 2). De 18.40 a 10 h, degustació de Xocolates Agrair (Passi 3). De 19 a 19.20 h, degustació de vins U MÉS U (Passi 1). De 19 a 20 h, Silent Disco Kids. De 19.20 a 19.40 h, degustació de vins U MÉS U (Passi 2). De 19.30 a 21 h, concert de Gerard Aledo. De 19.30 a 21.30 h, Estació Gastronòmica amb Marc Puig-Pey + Jordi Álvarez. De 19.40 a 20 h, degustació de vins U MÉS U (Passi 3). De 20 a 23 h, Silent Disco + auto maquillatge flúor. A les 20.45 h, Bàsquet Manresa - Barça a les pantalles de la Fàbrica nova. De 21.30 a 23 h, concert de Ramon Mirabet. Diumenge, a Món Sant Benet. El festival uneix música, gastronomia, tallers per a tots els públics i activitats familiars. A les 11.30 h, obertura de portes. De 12 a 12.30 h, Expedient Ramon Casas (gimcana familiar). de 12 a 13 h, visita guiada Experiència Medieval. De 12 a 13.20 h, concert de David Ros dins del Vermut Musical. De 12.30 a 14.30 h, taller de Ceràmica i Natura amb La magrana. De 13 a 13.20 h, degustació de Cerveses Alhambra (Passi 1). de 13.20 a 13.40 h, degustació de Cerveses Alhambra (Passi 2). De 13.30 a 15 h, concert de David Canal dins del Vermut Musical. De 13.40 a 14 h, degustació de Cerveses Alhambra (Passi 3). De 14 a 16 h, Estació Gastronòmica amb Xavier Benito + Jordi Álvarez. De 15 a 15.30 h, Expedient Ramon Casas (gimcana familiar). De 15 a 16 h, visita guiada Experiència Medieval. De 15 a 17 h, DJ dins del Vermut Musical. De 16.15 a 18 h, Madrid - Barça, a les pantalles de la Fàbrica nova. De 17 a 17.30 h, Concert Secret (Passi 1). De 17 a 18 h, auto maquillatge flúor. De 17.30 a 18.30 h, concert de Cesc Sansalvadó. De 17.30 a 18 h, Concert Secret (Passi 3). De 18 a 19 h, Silent Disco Kids. De 18.30 a 19 h, Concert Secret (Passi 2). De 18.30 a 19 h, Show de Cocteleria amb Marcos Ferrer. De 19 a 20 h, concert d’Anaïs Vila. De 19 a 23 h, Silent Disco + auto maquillatge flúor. De 20 a 21.30 h, concert de Jo Jet i Maria Ribot. Entrades: 15 euros, entrada de dia; 25 euros entrada de cap de setmana. Menors de 12 anys gratuït. A la venda a www.ohfestival.cat. Organització: Fundació Catalunya La Pedrera i la comunitat de música Acqustic.

Navàs

90a Fira de Tardor: Divendres a les 17.30 h, a l’skate park, exhibició de cultura urbana: cometició d’skate i taller de grafiti, amenitzat per un Dj. Amb Stalow. Gratuït. A les 20 h, al Centre Enoturístic del Pla de Bages, Wine & Music Stories, amb el músic Borja Olalla amb Queralt Valls i el sommelier Adrián Martín de Carles Abellan. Reserves a entrades.navas.cat. Dissabte, a les 9 h, comerç al carrer. A les 10 h, sortida des del Centre Enoturístic del Pla de Bages, d’Entrevinyes, caminada d’uns 5 km amb degustació de vins de La Diferenta i formatges de Cal Music. Amb Maria Estruch i el Centre Excursionista de Navàs. Inscripcions al 93 839 00 22 (OAC de l’Ajuntament. De 12 a 14 h, a la plaça de l’Església, vermut electrònic amb Mogambo Live i tapes i vins de proximitat amb La Diferenta, Exibis, Vinyas d’Empremta, Cal Músic i CE Navàs. De 16.30 a 19.30 h, al carrer de l’Església, activitats infantils per a totes les edats amb Tombs Creatius i L’Anònima. a les 17 h, al carrer de l’Església, berenar amb Fleca Vidal, Cerveses Hoppit i Més que Crep. A les 17.45 h, a la plaça de la Cooperativa, Festival Test, amb tres obres de curta durada. No cal reserva d’entrades. A les 19.30 h, a la plaça de l’Església, lliurament de premis del 7è Concurs de Relats Breus 2022. A les 20 h, a la plaça de l’Església, TastaEntorn-Fet a Navàs, tapes i vins de proximitat amb La Diferenta, Exibis, Vinyas d’Empremata, Artium, Cal Music i Les olles de Mura. A les 20 h, a la plaça de l’Església, concert amb el duet Ivette & Rai, format per Rai Bonvehí, teclat; i Ivette Santamaria, veu i cajón. A les 21.30 h, al Casal Sant Genís, escenificació d’Amb els pixats al ventre, a càrrec del Grup Escènic Navàs, dirigit per Josep Maria Simón. Entrades: 8 euros. Venda anticipada a Josep Seriols (Església, 13). Diumenge, tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament, 41a Fira d‘Artesania, amb demostracions d’oficis i tallers d’artesania. De 9.30 a 11.30 h, taller d’estampació amb Co-folls Studi. De 10 a 13 i de 16 a 19 h, demostració de ceràmica amb Rosa M. Batlló, Glòria Clemente i Rosa Bertran. Tot el dia, taller i demostració de l’ofici de bufador de vidre amb Fran Carnero; taller i demostració de l‘ofici de llauner amb Xavier Roura; taller i demostració de l’ofici de picapedrer amb Joan Mateu; taller i demostració d’elaboració de paper, amb Sastres Paperers; demostració d’esmalt al foc, amb Artfocjoia; i demostració de cistelleria, amb Aleix Grifoll. Tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament, exposició de fotografies a càrrec de Foto Film Navàs. A les 10 h, a la plaça de l’Ajuntament 25a Trobada de puntaires, organitzada per les puntaires de Navàs. A les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, exhibició de FitKid Navàs. A les 12 h, a la carpa Aprop, a la plaça de l’Ajuntament, presentació de la campanya Fet a Navàs. A les 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, mostra de dansa d’arrel tradicional amb l’Esbart DansaJove de Navàs. A les 16.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle infantil En patufet (i els seus pares), a càrrec de Teatre Nu. A les 17 h, a la carpa Aprop, maridatge de formatges i vins amb Cal Music i La Diferenta. A les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell. S’estrenarà la sardana La Plaça, de Martí Just. Amb l’Agrupació Sardanista de Navàs. A les 18 h, a la carpa Aprop, tast de xocolates amb Cacau Pastisseria. A les 19 h, a la carpa Aprop, tast d’olis, amb l’Escola de Vitivinicultura del Bages.

Castellfollit del Boix

5a Fira de la Mongeta: Diumenge, de 10 a 14 h, mercat de productes artesans i locals, amb la participació de l’Associació de Productors de Mongeta de Castellfollitdel Boix, restaurants del municipi i altres productors agroalimentaris i artesans de la comarca. De 10 a 14 h, espai de degustació. A les 11 h, Així es cultiva la mongeta, exposició de les principals eines i maquinària per cultivar la mongeta. A les 11.30 i a les 12.30 h, demostració de batre la mongeta amb tècniques antigues. A les 12 h, espectacle d’animació infantil Somriu, a càrrec de Santi Rovira. A les 12 h, demostració de cuina amb receptes de mongeta, amb l’Espai Gastronòmic Jordi Llobet de Manresa. De 13 a 14 h, concert a càrrec de Titu Martí. A més, exposició de tractors clàssics i projecció del documental sobre la mongeta de Castellfollit del Boix Llavors d’Or Blanc.

Igualada

Festes del Pilar del barri de la Font Vella: Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Pius XII, 26è Mercat de la Puça, mercat d‘intercanvi. Inscripcions prèvies a @barrifontvella. A les 12 h, a la plaça Pius XII, vermut amb Jazz t’has mullat. A les 18 h, a la plaça Pius XII, 1r torneig d’all i oli Ciutat d’Igualada. Cada participant haurà de portar els dos únics ingredients i només serà permesa la mà de morter. Rebran un davantal commemoratiu. Cal inscripció a @barrifontvella. Diumenge, a les 10.30 h, al nucli antic, 30a Diada de la puntaire, amb la participació de grups d’arreu de Catalunya. A les 11.30 h, a la plaça Pius XII, ballada de sardanes. Organització: Agrupació Sardanista d’Igualada. Diumenge 23 d’octubre, a les 7 h, sortida des de la plaça del Rei, de la 33a Pescada sorpresa: excursió sorpresa de cloenda de les Festes del Pilar. Inscripcions: 699 96 34 91 (Marta Torras).

Diada castellera de la Capitalitat de la Cultura Catalana: Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, actuació castellera amb els Castellers de Vilafranca, Castellers de Sant Cugat i Moixiganguers d’Igualada. A continuació, al pati del Museu de la Pell, festa de la diada. A les 21.30 h, concert de gralles amb Els Quatre Vents. A les 23.30 h, concert de Vizuri. A les 01.30 h, festa amb 3 de Pego. Actes oberta a la ciutat. Entrada gratuïta.

Calders

Calders Juga, Festival de jocs de taula de la Catalunya Central: Dissabte, de 10 a 19 h, entre la plaça Major i el centre cívic, on s’ubicarà la sala de jocs, amb una vintena de taules, i es podrà accedir a la ludoteca de l’associació i s’impartiran tallers per aprendre jocs. Es pot consultar el llistat de tallers i partides programades i reservar plaça a www.caldaus.cat. També hi haurà altres activitats relacionades amb el món lúdic, com exhibició d’escacs, iniciació ràpida als joves de rol, jocs tradicionals i d’habilitat a l’exterior, botiga de jocs, venda i intercanvi de jocs de segona mà, rifa i servei de bar. Organització: Associació Caldaus.

Santpedor

7è Festival Test: Diumenge, a les 17 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Propostes del festival de la xarxa de Pobles Creatius, amb espectacles de tots els llenguatges artístics, de curta durada i per a espais reduïts i no convencionals. Babar, drama; Guurka, circ físic; Ets la llet!, comèdia: i La imatge, drama. Entrada gratuïta. Més informació a www.festivaltest.cat.