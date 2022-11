Cineclub projecta aquest diumenge El acontecimiento, que obtingué a la darrera edició del Festival de Venècia el Lleó d’Or i el Premi FIPRESCI (el reconeixement de la crítica internacional). Una pel.lícula que adapta la novel·la homònima de l’Annie Ernaux (1940), la gran escriptora francesa que ha guanyat enguany el Premi Nobel de Literatura. Un text declaradament autobiogràfic, publicat el 2000, que constitueix una de les obres magnes, juntament amb títols imprescindibles com L’any i Memòria d’una noia, d’una autora que ha conreat l’autoficció amb resultats excelsos. El film recrea una experiència traumàtica que marcà profundament la seva joventut.

Anne, l’alter ego de la novel·lista, és una jove que l’any 1963 estudia Filologia a la Universitat de Rouen. Però un embaràs no desitjat pot interrompre els seus estudis i els seus projectes.

La nostra protagonista no vol ser mare, però per aconseguir el seu objectiu haurà de superar nombrosos obstacles perquè a la puritana França dels primers anys seixanta (l’alè revolucionari que esclatà el maig del 68 encara no havia arribat) l’avortament no només estava prohibit, sinó que, a més a més, era un delicte i podien condemnar-te a la presó. El segon llargmetratge de l’Audrey Diwan (una periodista, escriptora i cineasta francesa molt compromesa socialment) captura magistralment l’itinerari angoixant i la solitud devastadora d’una noia atrapada (una incommensurable Anamaria Vartolomei) en una situació límit. La dimensió íntima i el testimoni col·lectiu s’entrellacen admirablement en una recerca dolorosa que, sense cap tipus de retòrica ni de moralina, ens desvetlla la quotidianitat sagnant d’un univers retrògrad, intolerant i despietat. La veritat més estremidora respira en cadascun dels seus plans, cisellats amb una precisió tan severa com extremadament honesta.