El celler Perinet té el seu origen el segle XVIII de la mà d’una família francesa, dels Perinet, que es van instal·lar al Priorat fugint de la fil·loxera de França i van transformar la terra en vinyes. A l’any 1998 va ser comprat per Joan Manuel Serrat i dos socis constructors que hi van fer una forta inversió transformant el celler en modernitat, amb les últimes tecnologies i amb l’ambició d’elaborar el millor vi del món, però van fer fallida per la crisi. El 2014 un grup d’inversors, capitanejat per Kevin MGlynn, molt vinculat en el món vinícola nord-americà, compra el celler i es rodeja de grans professionals, com el ben conegut l’enòleg Toni Sánchez-Ortiz molt bon coneixedor de les terres del Priorat.

El celler és un edifici modern i innovador, amb una sala de criança espectacular inspirada en Gaudí. Té en propietat 3 terrers de 55 hectàrees en vinyes plantades en pendent i terrasses de sòls de pissarra. Els vins expressen la complexitat i el fort caràcter de la llicorella i el concepte modern de l’enologia introduït per Toni Sánchez-Ortiz respectant l’expressió de cada tipus de ceps. Perinet Merité és la combinació de raïms de merlot, syrah, garnatxa i carinyena de vinyes joves que omplen la boca de vitalitat i complexitat. És un vi molt elegant i gustos amb un llarg final i una intensitat aromàtica on sobresurten les notes afruitades madures de mora, pruna, regalèssia i els tocs torrats i terrossos. En boca és contundent, untuós amb estructura i equilibri.

DOC: Priorat

Preu: de 22 a 25 euros