El formatge «El Ferrer», de la formatgeria Cal Músic, del nucli del Mujal de Navàs, ha guanyat el premi al Millor Formatge Català Lactium 2022. Aquest no ha estat l'únic guardó que s'ha endut la formatgeria bagenca a la 14a edició de la mostra de formatges catalans Lactium celebrada aquest cap de setmana a Vic. Al certamen, els elaboradors del Mujal també van ser premiats amb l’Or en la categoria de pasta dura de vaca i la plata pel tou de cabra del Mujal.

El màxim guanyador, «El Ferrer», és una pasta cuita de sis mesos de maduració feta amb llet de vaca ecològica del Pirineu procedent del productor Ecofranch. Entre els formatges participants hi havia matons, els de pasta tova de cabra, vaca o búfala, cabra i ovella. D'entre totes les categories n'han sortit 15 formatges premiats, entre els quals també en destaquen dos d'obradors de la regió central: el «Cendrat» de Formatgeries Gavarresa d'Artés, un formatge de pasta àcida/làctica de vaca i/o búfala i «Les Cuines», el pasta tova d'ovella de Formatgeria del Miracle (Riner).

Segon premi en menys d'un mes

A finals d'abril, «El Ferrer» de Cal Music va obtenir el primer premi en la categoria de millor formatge de vaca curat d’Espanya del 2022 en el marc del 35è Saló Gourmets celebrat al recinte firal Ifema de Madrid. El certamen, obert a tots els elaboradors de l’estat espanyol, constava de 15 categories, en les quals es van presentar un total de 868 formatges.

Els productes de la formatgeria bagenca també van rebre reconeixement al concurs internacional World Cheese Awards, un dels més prestigiosos del món. En concret, va obtenir tres premis: un Super Gold i un Gold, al formatge Gran Músic de Cabra, i un bronze al Tou de vaca. En aquest concurs, celebrat el novembre el 2021, hi van participar 4.079 formatges procedents de tot el món, i només 88 van ser guardonats com els millors del planeta per un panell internacional de 230 experts.

40 formatgeries i més de 250 formatges

La mostra Lactium, celebrada el 14 i 15 de maig, es va situar al parc Jaume Balmes de Vic i va acollir unes 40 formatgeries catalanes amb una oferta de més de 250 formatges. Més enllà de l'espai comercial i expositiu que estarà obert tot el cap de setmana, el Lactium també va oferir propostes festives i divulgatives com l'Aula del Formatge, el TxisBar, xerrades o tastos. A més, es es van recuperar les actuacions de música en directe i els espectacles familiars.

Des de Promotora d'Exportacions Agroalimentàries (Prodeca) del Departament, Ramon Sentmartí ha valorat el Lactium com un vector que promou la "salut" del paisatge. "Si moltes de les explotacions no hi fossin, es notaria especialment", ha destacat Sentmartí. Segons ha afirmat el representant de Prodeca en la presentació de la mostra formatgera, "fires d'aquest tipus ajuden a fixar gent i a donar viabilitat al territori".