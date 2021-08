L’actor Joseph Gordon-Levitt es passa a la petita pantalla amb Mr. Corman, la sèrie que ha escrit, dirigit i protagonitzat per a Apple TV+ i que s’estrenarà avui a la plataforma. En aquest producte televisiu, l’intèrtpret i ara guionista i director ha comptat amb l’ajuda d’A24, la porductora que hi ha al darrere de grans sèries exitoses com Euphoria i Ramy, i que ha confiat en aquesta tragicomèdia sobre la vida de Josh Corman.

Mr. Corman narra concretament la vida de Josh Corman, un home de trenta anys que la seva carrera com a músic no ha funcionat i treballa com a professor de cinquè grau d’una escola pública a la Vall de San Fernando, a Califòrnia. La seva expromesa, Megan, l’ha deixat i el seu amic de l’escola de secundària, Víctor, ha anat a viure amb ell. Corman sap que hauria d’estar molt agraït per tot el que té, però es troba lluitant contra l’ansietat, la soledat i la creixent sospita que és una mala persona.

Mentre el protagonista fa front a tota aquesta muntanya de conflictes, es retrata la vida quotidiana d’una persona del primer món, que té tant de drama com de comèdia.

Els dos primers episodis de Mr. Corman s’estrenen avui a Apple TV+, i cada divendres n’arribarà un nou capítol a la plataforma.